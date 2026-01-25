Phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine họp tại Abu Dhabi. Ảnh: Bộ Ngoại giao UAE

Theo RT và RBC, đây là cuộc gặp 3 bên thực chất đầu tiên có cả sự tham gia của các đại diện Nga và Mỹ kể từ khi xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald cho biết cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày "rất mang tính xây dựng". Ông Witkoff nói thêm, ông Trump và toàn bộ phái đoàn của Mỹ đều tận tâm hướng tới việc chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu sau cuộc đàm phán: "Vấn đề chính được tập trung thảo luận là các tham số khả thi để chấm dứt xung đột".

Một nguồn tin am hiểu các chi tiết đàm phán hé lộ, các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga đã đạt các tiến triển đáng kể trong vấn đề liên quan đến quân sự, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về lãnh thổ.

Ngày đầu tiên đàm phán 23/1 chỉ đóng vai trò là phiên họp mở đầu, trong khi ngày 24/1 đánh dấu việc các phái đoàn gặp nhau tại một phiên họp mở rộng và sau đó chia thành 2 nhóm nhỏ gồm một nhóm chính trị và một nhóm quân sự.

Nhóm chính trị đạt được rất ít tiến triển. Ukraine khẳng định các vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được thảo luận dựa trên đường ranh giới tiếp xúc hiện tại, trong khi Nga tiếp tục nhấn mạnh việc Ukraine phải rút quân khỏi vùng miền đông Donetsk.

Tuy nhiên, nhóm quân sự đã đạt được tiến triển. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc liệu có cần thiết phải rút quân hay không, quá trình giám sát ngừng bắn sẽ diễn ra như thế nào, việc thực hiện lệnh ngừng bắn sẽ được tiến hành ra sao, khả năng thành lập một trung tâm giám sát và phối hợp các vấn đề ngừng bắn và những quốc gia nào tham gia. Nhóm quân sự đã nhất trí chuẩn bị đề xuất tương ứng về các bước tiếp theo hướng tới một lệnh ngừng bắn trong vòng một tuần, trước khi cuộc họp mới diễn ra.

Ngoài ra, theo truyền thông, phái đoàn Nga ban đầu tuyên bố không muốn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hay các nước châu Âu ủng hộ Ukraine trong xung đột tham gia vào các nỗ lực giám sát.

Phóng viên Barak Ravid của hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, vòng đàm phán 3 bên mới có thể được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) vào ngày 1/2. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận, một cuộc gặp tiếp theo có thể sắp diễn ra tại UAE.

Các đại diện của Mỹ tin cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể diễn ra trong tương lai gần.