Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: president.gov.ua

Theo trang RBC Ukraine, trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Zelensky tiết lộ đã nhận được báo cáo chi tiết của nhóm đàm phán với Mỹ và chỉ đạo họ hoàn thiện văn kiện về việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine, rồi trình lên cấp cao nhất để xem xét. Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử và nội dung đang đạt đúng tầm".

Ukraine hiện đặc biệt chú trọng tới văn kiện về tái thiết và phát triển kinh tế. Trong các cuộc họp, ông Zelensky đã chỉ thị Thủ tướng Yulia Svyrydenko, Phó Thủ tướng Taras Kachka và Bộ trưởng Oleksii Sobolev đảm bảo giám sát toàn diện và xem xét tất cả các khía cạnh kinh tế của các thỏa thuận trong tương lai giữa Ukraine và Mỹ cũng như các thỏa thuận 3 bên trong khuôn khổ Ukraine - châu Âu - Mỹ.

Ông Zelensky cũng lưu ý, Mỹ đang liên lạc với Nga về một khuôn khổ chính trị cơ bản để chấm dứt xung đột. "Chúng tôi đã vạch ra tầm nhìn của mình và Nga cần có phản hồi rõ ràng về việc liệu họ có sẵn sàng chấm dứt giao tranh theo các điều khoản thực tế hay không. Nếu sự sẵn sàng đó không tồn tại, áp lực lên Nga phải tiếp tục gia tăng", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng đề cập tới tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với hạm đội ngầm của Nga, các kế hoạch tài chính được sử dụng để né lệnh cấm và sự cần thiết phải hạn chế tối đa doanh thu xuất khẩu của Nga nếu xung đột tiếp diễn.

Theo các nguồn tin, ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí 90% về kế hoạch hòa bình của Washington. Văn kiện này dự kiến ​​sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý toàn quốc tại Ukraine.