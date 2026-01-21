Đài RT dẫn lời ông Dmitriev cho biết sau cuộc gặp: "Tôi đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng với các quan chức Mỹ về việc chấm dứt xung đột. Ngày càng có nhiều người thừa nhận lập trường của Moscow là đúng".

Điện Kremlin trước đó cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp đón ông Witkoff tới Moscow để thảo luận thêm, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được quyết định. Trong năm 2025, đặc phái viên Mỹ đã gặp mặt trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin 6 lần.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov nói các cuộc thảo luận với phía Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột sẽ tiếp tục diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế thế giới trong tuần này.

Ukraine bị không kích diện rộng

Theo báo Pravda, Không quân Ukraine ngày 20/1 đã cáo buộc Nga phóng 33 tên lửa và 339 máy bay không người lái (UAV) tập kích thủ đô Kiev trong 24 giờ qua. Trong số này có cả tên lửa siêu thanh Zircon.

"Các đơn vị phòng không đã đánh chặn được 27 tên lửa và 315 UAV của đối thủ. Tuy vậy, vẫn có ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong đợt không kích", phía Ukraine cho biết.

Cùng ngày 20/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ tiếp tục gây sức ép với Nga sau các đợt không kích vừa qua.

"Tôi nghĩ Mỹ có thể tăng cường áp lực hơn nữa. Chúng tôi thực sự muốn điều này và chúng tôi tin người Mỹ có khả năng làm được điều đó", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, dù Ukraine đã nhận được thêm nhiều hệ thống phòng không nhưng Nga vẫn sở hữu lượng tên lửa áp đảo để thực hiện các cuộc không kích trong tương lai. "Ngoài tên lửa Patriot PAC-3, không phương tiện nào có hiệu quả với các tên lửa đạn đạo Nga", ông Zelensky nhấn mạnh.