Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/9 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trong việc giải quyết xung đột Mỹ - Iran tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

"Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh tại Trung Đông, gây bất ổn cho thị trường năng lượng, làm gián đoạn hoạt động vận tải biển và chuỗi cung ứng. Sức ép bằng súng đạn và đại bác không phải là giải thoát. Đối thoại và đàm phán mới là con đường đúng đắn", ông Vương cho biết.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảm ơn những nỗ lực của Qatar trong việc hòa giải các vấn đề và thúc đẩy hòa bình. Ông Vương khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Qatar về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: @MBA_AlThani_

Về phía Qatar, Thủ tướng Al Thani nhấn mạnh rằng Doha đang nỗ lực phối hợp với các đối tác trong khu vực và trên thế giới để nối lại tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran.

Cùng ngày 8/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi để thảo luận về quan hệ song phương cũng như tình hình tại khu vực Trung Đông.

"Mỹ là bên khiến căng thẳng leo thang khi vi phạm các cam kết của Bản ghi nhớ Islamabad. Việc Mỹ trở lại thực hiện các cam kết và tuân thủ những điều khoản đã ký trong Bản ghi nhớ Islamabad có thể mở đường cho việc giảm căng thẳng và đưa tình hình trở lại trạng thái bình thường", ông Araghchi nói.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Araghchi cũng xác nhận việc Iran và Oman đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc thiết lập một tuyến đường quá cảnh tạm thời qua eo biển Hormuz.