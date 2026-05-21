Tàu khu trục được trang bị laser. Ảnh: US Navy

Hãng tin TASS và trang The War Zone cho biết tàu khu trục USS Spruance là một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, trong khi tàu khu trục USS John Finn đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Ấn Độ Dương.

Cả hai tàu đều được quân đội Mỹ trang bị hệ thống laser ODIN, được thiết kế để làm máy bay không người lái (UAV) mất phương hướng và vô hiệu hóa camera lẫn cảm biến trên tàu chiến, tàu ngầm, máy bay có người lái và UAV.

Hải quân Mỹ đã triển khai vũ khí năng lượng định hướng (DE) trên tổng cộng 9 tàu khu trục. Việc triển khai vũ khí loại này diễn ra khi quân đội Mỹ tích cực giảm sự phụ thuộc vào các loại đạn dược đắt tiền, chỉ dùng được một lần.

ODIN là hệ thống laser trạng thái rắn đầu tiên được triển khai trên nhiều tàu khu trục Mỹ. Hệ thống này dùng laser công suất thấp, được thiết kế để hoạt động như một thiết bị gây chói, làm cho các đầu dò quang điện tử hoặc hồng ngoại trên các vũ khí đang bay tới như UAV tấn công một chiều, không nhìn được hoặc gây nhầm lẫn dẫn đến chệch hướng.

Hệ thống này cũng có thể vô hiệu hóa camera và cảm biến được sử dụng cho hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) triển khai trên tàu địch, cột buồm tàu ​​ngầm, máy bay có người lái và UAV.