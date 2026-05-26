Hãng thông tấn CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) Timothy Hawkins hôm 25/5 cho biết: “Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào khu vực miền nam Iran hôm nay, nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng ta khỏi những mối đe dọa được tạo ra bởi các lực lượng Iran. Những mục tiêu bị nhắm đến là các bãi phóng tên lửa, cùng những tàu quân sự Iran có ý định rải mìn. CENTCOM sẽ tiếp tục bảo vệ các lực lượng Mỹ, trong khi vẫn kiềm chế khi thời gian ngừng bắn đang diễn ra”.

Trong thông cáo trên mạng xã hội X, 2 hãng tin Fars và Tasnim cho hay người dân “sinh sống ở thành phố Bandar Abbas và dọc khu vực bờ biển gần Sirik và Jask nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn”, nhưng vị trí chính xác và nguồn gốc của các vụ nổ vẫn chưa được xác định.

Trước đó, một số báo cáo của Iran cho biết lực lượng Tehran đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) thù địch tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Theo CNN, đây không phải là lần đầu các lực lượng Mỹ và Iran khai hỏa vào nhau trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Hồi đầu tháng, lực lượng Washington từng thực hiện đòn tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự Iran “được cho thực hiện loạt cuộc tấn công mang tính khiêu khích vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz”.