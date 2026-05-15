Theo hãng tin Al Jazeera, Quốc hội Iraq ngày 14/5 đã thông qua việc thành lập chính phủ mới của Thủ tướng Al-Zaidi, nhưng hiện vẫn còn nhiều vị trí trong nội các vẫn chưa được công bố.

"Thủ tướng Al-Zaidi và 14 bộ trưởng được bỏ phiếu tín nhiệm đã tuyên thệ nhậm chức. Tuy vậy, vẫn có những vị trí trọng yếu như Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng chưa được thống nhất. Các vị trí đáng chú ý khác như Bộ trưởng Dầu mỏ và Ngoại trưởng lần lượt do các ông Basim Mohammed và Fuad Hussein đảm nhiệm", Al Jazeera thông tin.

Chính phủ mới của Iraq sẽ phải giải quyết việc cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Iran, 2 quốc gia đang xung đột trực tiếp. Trong nhiều năm qua, Baghdad đã liên tục bị Washington gây sức ép về việc giải giáp các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Trong khi đó, vẫn có nhiều đảng phái chính trị tại Iraq bày tỏ ủng hộ Iran, đồng thời phản đối việc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Ảnh: NYT

Không lâu sau khi chính phủ của Thủ tướng Al-Zaidi được thành lập, cả Mỹ và Iran đều đã gửi thông điệp chúc mừng. Đặc phái viên Mỹ tại Iraq Tom Barrack khẳng định chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng làm việc với ông Al-Zaidi để "loại bỏ chủ nghĩa khủng bố và thúc đẩy sự thịnh vượng cho Iraq".

"Chúng tôi xin chúc mừng Thủ tướng Al-Zaidi vì đã giành được sự tín nhiệm của Quốc hội. Chúng tôi mong muốn cùng xây dựng một Iraq có chủ quyền, ổn định và thịnh vượng, đồng thời tạo ra cơ hội và tăng trưởng cho mọi công dân thông qua mối quan hệ đối tác cùng có lợi với Mỹ. Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Rubio và toàn bộ nội các sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Al-Zaidi để đạt được các mục tiêu chung", ông Barrack cho biết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/5 khẳng định việc thắt chặt quan hệ với Baghdad là "ưu tiên hàng đầu" của Tehran.

Ông Al-Zaidi, 40 tuổi là người trẻ nhất giữ chức thủ tướng trong lịch sử Iraq. Khác với nhiều người tiền nhiệm, ông Al-Zaidi gần như không có nền tảng hoạt động chính trị hay kinh nghiệm điều hành trong bộ máy nhà nước. Thủ tướng mới của Iraq sở hữu bằng cử nhân luật và tài chính, đồng thời có bằng thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng và tài chính. Ông Al-Zaidi chủ yếu xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tư nhân và học thuật và cũng là thành viên của Hiệp hội Luật sư Iraq.

Theo giới quan sát, việc không có kinh nghiệm chính trị lại là "lợi thế" lớn của ông Al-Zaidi. Trong bối cảnh chính trường Iraq bị chia rẽ sâu sắc, hình ảnh một nhân vật gần như "trang giấy trắng" đã khiến ông trở thành lựa chọn dễ được chấp nhận, cả ở trong nước lẫn trên trường quốc tế.