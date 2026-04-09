Theo hãng tin Al Jazeera, dù không muốn bị lôi kéo vào giao tranh, nhưng Iraq lại là quốc gia duy nhất bị cả Mỹ và Iran tấn công kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2.

"Chúng tôi đã phải hứng chịu các vụ tập kích từ cả hai phía. Iran và các lực lượng ủy nhiệm tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ, trong khi Washington lại không kích các nhóm vũ trang thân Tehran", giới chức Iraq cho biết.

Thực tế trên phản ánh vị thế đặc biệt của Iraq, nơi quân đội Mỹ hiện diện đồng thời với các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Ngoài ra, cuộc xung đột Trung Đông cũng làm gia tăng chia rẽ nội bộ Iraq, khi một số phe phái chính trị và lực lượng vũ trang ủng hộ Iran, trong khi các nhóm khác tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Tehran.

Binh lính Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Iraq. Ảnh: NYT

"Iraq rơi vào tình thế hiện tại là do sự chia rẽ của nhà nước và chính sách đối ngoại. Dù Baghdad từng nhiều lần phản đối việc cả Washington và Tehran vi phạm chủ quyền, nhưng khả năng thực thi các phản đối đó rất hạn chế", Renad Mansour, Giám đốc Sáng kiến ​​Iraq tại Viện nghiên cứu Chatham House của Anh bình luận.

Theo ông Mansour, sự chia rẽ tại Iraq xuất phát từ việc các mạng lưới phi chính thức và lực lượng dân quân trong nước có ảnh hưởng đáng kể với chính quyền, đóng vai trò lớn trong việc ra quyết định và đảm bảo an ninh.

"Dù các quốc gia Trung Đông khác như Lebanon và Jordan cũng bị cuốn vào xung đột, nhưng Iraq lại có đặc thù riêng khi ảnh hưởng của Iran tại đây vô cùng sâu rộng. Đối với Tehran, việc tăng cường tấn công tại Iraq là cách tác động tới lợi ích của Mỹ, đồng thời gây áp lực lên các nhóm đối lập người Kurd ở biên giới", chuyên gia Burcu Ozcelik nhận xét.

Ngoài yếu tố quân sự, Iraq còn phải chịu sức ép về kinh tế và an ninh bởi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nguy cơ trừng phạt quốc tế có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của nước này. Nếu không thể giải quyết được tình trạng chia rẽ, Iraq sẽ tiếp tục trở thành chiến trường ủy nhiệm trong các cuộc xung đột khu vực.