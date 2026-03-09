Hai hãng thông tấn Bloomberg và Axios ngày 8/3 đã đưa tin về việc Mỹ và Israel đang tích cực thảo luận cho kịch bản triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Iran để thu giữ uranium. Dù vậy, vấn đề lớn nhất là Washington chưa thể xác định chính xác vị trí kho vật liệu hạt nhân của Tehran khi có nhiều báo cáo cho rằng chúng đã được di dời sau đợt không kích hồi tháng 6 năm ngoái.

"Chúng tôi chưa thể tiếp cận các kho uranium của Iran, nhưng sẽ làm được điều này vào một thời điểm nào đó. Đó là mục tiêu của sau này, không phải ngay bây giờ", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hồi cuối tuần trước.

Trong các tuyên bố công khai, giới chức Mỹ thường bày tỏ tự tin rằng họ biết chính xác nơi lưu trữ số uranium đã làm giàu của Iran, nhưng thực tế không giống như vậy. Khoảng vài tuần trước đợt tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel, các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhận thấy nhiều hoạt động bên ngoài các đường hầm trong sườn núi gần Isfahan, nơi số vật liệu này được ghi nhận lần gần đây nhất vào tháng 6/2025.

Ảnh chụp vệ tinh về một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Vantor

"Động thái này cho thấy Iran nhiều khả năng đã di chuyển một phần trong số 441kg uranium làm giàu cấp độ cao (60%) sang một vị trí khác", một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo tình báo Mỹ, 441kg uranium này đủ để chế tạo khoảng 11 đầu đạn hạt nhân nếu được làm giàu đến mức 90%. Ngoài ra, Iran còn sở hữu hơn 8.000kg uranium được làm giàu ở mức thấp hơn, loại vật liệu có thể được nâng cấp nếu nước này khôi phục năng lực hạt nhân.

Hiện Mỹ và Israel đang tích cực tìm kiếm số vật liệu trên và đang thảo luận sẵn các phương án thu giữ uranium trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả triển khai lực lượng đặc nhiệm.

"Nếu kiểm soát được tình hình trên thực địa, lực lượng đặc nhiệm có thể pha loãng vật liệu ngay tại chỗ và xử lý an toàn. Phương án còn lại là đưa uranium ra khỏi Iran và xử lý tại một địa điểm khác", một quan chức Mỹ tiết lộ hồi đầu tháng.

Theo Bloomberg, quân đôi Mỹ trước đây từng xây dựng một kế hoạch mang tên "Dự án lửng mật" bao gồm việc sử dụng hơn 100 máy bay để đưa khoảng 2.400 thành viên đội đặc nhiệm đến Iran, cũng như vận chuyển các thiết bị đào bới hạng nặng để tịch thu vật liệu hạt nhân. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Mỹ và Israel phải xác định được số uranium của Iran đang ở đâu.