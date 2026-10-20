Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này lại một lần nữa không nhận được cảnh báo sớm về tên lửa của Nga, trong khi giới chức Mỹ khẳng định việc chia sẻ tình báo chưa từng bị gián đoạn.

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Zelensky ngày 19/10 đã kêu gọi giới chức Mỹ đưa ra lời giải thích về việc đột ngột chấm dứt cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công từ phía Nga cũng như việc hạn chế các kết nối vệ tinh cho Ukraine.

"Thêm một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga trong đêm và một lần nữa, chúng tôi không nhận được cảnh báo sớm nào từ các đối tác. Trong những ngày gần đây đã xảy ra 3 đợt tấn công mà Ukraine hoàn toàn không nhận được cảnh báo trước từ Mỹ, đồng thời cũng không nhận được bất kỳ lời giải thích nào", ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng phàn nàn về sự chậm trễ trong việc bàn giao các tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Zelensky nói Lầu Năm Góc hiện từ chối phê duyệt việc chuyển giao các tên lửa Patriot từ châu Âu sang Ukraine, mặc dù số vũ khí này đã được thanh toán thông qua chương trình "Sáng kiến Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL) giữa Mỹ và NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo phát ngôn viên của Không quân Ukraine Yuri Ignat, Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 200 UAV vào các khu vực trên khắp Ukraine trong đêm 18/10, rạng sáng 19/10, nhưng Kiev không nhận được thông tin về đợt tấn công đầu tiên. Ông Ignat nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra và đang cùng các đối tác tìm hiểu nguyên nhân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nước này chưa từng dừng việc chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Washington vẫn chia sẻ thông tin với Kiev, dù đang có mâu thuẫn với ông Zelensky.

"Tôi không biết ông Zelensky lấy thông tin ở đâu hay tại sao ông ấy lại nói như vậy trước truyền thông. Nhưng không hề có việc gián đoạn chia sẻ tin tình báo. Ông Zelensky nên tập trung vào việc chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt", ông Rubio nói.

Cùng ngày 19/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng chỉ trích Tổng thống Zelensky về tuyên bố "Ukraine phải giành chiến thắng trước Nga". "Ông Zelensky đã sai lầm khi khăng khăng nói Ukraine phải đánh bại Nga. Ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột thông qua đàm phán, chứ không phải xác định bên thắng cuộc", ông Bessent cho hay.