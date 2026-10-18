Tổng thống Zelensky kỳ vọng Ukraine, Mỹ và Nga có thể tổ chức một cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, nhưng Washington và Moscow chưa lên tiếng về vấn đề này.

Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10 đã lên tiếng về khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Mỹ, đồng thời thừa nhận hệ thống Starlink đang không hoạt động ở nước này.

"Tôi kỳ vọng cuộc gặp ba bên có thể diễn ra tại Mỹ, trong thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận từ phía Moscow và Washington. Cuộc gặp cũng có thể được tổ chức tại một quốc gia châu Âu", ông Zelensky cho biết.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Zelensky thông báo rằng Nga đã thực hiện một đợt không kích quy mô lớn nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 24h qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào hơn 15 cơ sở sản xuất và truyền tải điện trọng yếu trên khắp Ukraine", ông Zelensky nói.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận việc quân đội Ukraine vẫn chưa thể sử dụng máy bay không người lái để đối phó với những cuộc tấn công bằng UAV của Nga vì tín hiệu vệ tinh Starshield bị hạn chế. Theo ông Zelensky, Ukraine được thông báo rằng hạn chế về tốc độ xuất phát từ vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm trên lãnh thổ EU cho thấy vấn đề tương tự không xảy ra ở đó.

Khi được hỏi về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17/10 cho biết Ukraine hiện chưa được tiếp cận hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield.

"Starlink là sản phẩm thương mại, được quản lý và vận hành như một sản phẩm thương mại. Starshield là sản phẩm quốc phòng, sản phẩm quân sự. Như tôi đã nói, đây là hệ thống mà Mỹ sở hữu và quân đội Mỹ sử dụng. Hiện tại, Ukraine chưa được tiếp cận hệ thống này. Hai bên đang thảo luận về cách mà Ukraine muốn sử dụng nó", ông Rubio thông tin.