Mỹ sẵn sàng xem xét cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO, nhưng đây phải là một phần trong một thỏa thuận rộng hơn nhằm ngăn ngừa xung đột tái diễn.

Theo TASS, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 19/11 cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng xem xét cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO, với điều kiện việc này không đi ngược lại lợi ích của Washington.

"Từ góc độ của Mỹ, việc đưa ra một bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của NATO là vấn đề quan trọng. Tôi cho rằng Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét phương án này, nhưng rõ ràng việc đó phải phù hợp với lợi ích của Mỹ, đồng thời chúng ta cũng phải bảo đảm rằng nó là một phần trong gói thỏa thuận an ninh rộng hơn nhằm ngăn xung đột tái diễn", ông Kushner nói sau cuộc họp của "Liên minh Tự nguyện" tại Berlin.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: TASS

Đặc phái viên Kushner nhấn mạnh rằng Mỹ đã thuyết phục được Nga xem xét mô hình này như một cơ sở khả thi cho các thỏa thuận trong tương lai, đồng thời thúc giục châu Âu khôi phục đối thoại với Moscow để các bên có thể thảo luận trực tiếp.

Trong tuyên bố của mình, ông Kushner cũng khẳng định Tổng thống Trump coi trọng việc khôi phục hòa bình ở Ukraine hơn là lợi nhuận từ xuất khẩu vũ khí. "Quốc phòng là một ngành công nghiệp rất nhỏ nếu so với quy mô nền kinh tế Mỹ. Không có điều gì khiến Tổng thống Trump vui hơn việc ngành công nghiệp này thu hẹp quy mô, bởi điều đó có nghĩa là hòa bình đã được thiết lập trên toàn thế giới", đặc phái viên Mỹ cho hay.

Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả vụ Ukraine tấn công cầu Crưm

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 khẳng định Moscow sẽ không còn cân nhắc bất kỳ lệnh tạm ngừng tấn công nào tại Biển Đen hay đối với hạ tầng năng lượng sau các cuộc tập kích nhắm vào cầu Crưm của Ukraine.

"Sau các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào cầu Crimea, chúng tôi sẽ không đàm phán. Chúng tôi sẽ đáp trả những đòn tấn công này. Tôi tin rằng đòn đáp trả của chúng tôi sẽ đau đớn hơn nhiều so với những gì họ đã làm với cây cầu", ông Putin cho biết.

Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định cầu Crimea chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự chứ không dùng để vận chuyển khí tài quân sự hay các sản phẩm dầu mỏ như cáo buộc của Ukraine. "Tất nhiên chúng tôi sẽ khôi phục lại cây cầu", ông Putin nói thêm.

Trong bình luận của mình, nhà lãnh đạo Nga đề nghị đại diện châu Âu đến Moscow để làm rõ lập trường về vấn đề Ukraine. "Chúng tôi cần hiểu châu Âu sẽ mang lại điều gì cho các cuộc đàm phán này. Đó là lý do tại sao chúng tôi đề nghị rằng phía châu Âu hãy đến Moscow để xác định lập trường của họ. Sau khi điều đó hoàn tất, chúng tôi sẽ quyết định về việc tiếp tục đối thoại với Ukraine", ông Putin nói.