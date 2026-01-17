Ngày 16/1, bác sĩ Nguyễn Hữu Tín, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, khoa vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tim do điện giật ở bệnh nhân trẻ tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/1, nam thanh niên 28 tuổi trong lúc làm việc với máy may bất ngờ quỵ xuống bàn, mất ý thức, nghi ngờ bị tai nạn điện giật. Người bệnh được đưa vào một cơ sở y tế gần đó lúc khoảng 16h trong tình trạng ngừng tuần hoàn - hô hấp. Tại đây, bệnh nhân được tiến hành hồi sinh tim phổi, sốc điện và nhanh chóng tái lập tuần hoàn tự nhiên, sau đó được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa, bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị hồi sức tích cực theo phác đồ phù hợp. Sau khoảng 2 ngày, người bệnh được rút nội khí quản. Sau gần một tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn và xuất viện trong niềm vui, xúc động của gia đình cũng như ê-kíp điều trị.

Theo bác sĩ Tín, điện giật có thể gây tổn thương cơ thể qua ba cơ chế chính gồm sinh nhiệt, phá vỡ màng tế bào và biến tính các đại phân tử. Nguy hiểm nhất là các rối loạn nhịp tim, ngừng tim và tổn thương thần kinh. Đặc biệt, dòng điện xoay chiều tần số thấp loại thường sử dụng trong sinh hoạt có thể gây co cứng cơ và hiện tượng “hút dính”, khiến nạn nhân không thể tự thoát ra, dễ dẫn đến ngừng hô hấp, tuần hoàn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Tín khuyến cáo, khi gặp tình huống nghi ngờ điện giật, cần ưu tiên đảm bảo an toàn cho người cứu bằng cách ngắt nguồn điện ngay lập tức. Trường hợp chưa thể ngắt điện, người dân tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân mà sử dụng vật khô, không dẫn điện để tách nguồn điện; nhanh chóng gọi cấp cứu và tiến hành hồi sức tim phổi nếu người bị nạn không thở hoặc không đáp ứng.

6 người cấp cứu sau khi ăn một bộ phận của cây củ đậu, 2 ca hôn mê Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã tiếp nhận 6 ca cấp cứu ngộ độc sau khi ăn hạt của cây củ đậu. Trong đó, 2 ca ngộ độc nặng, hôn mê, được chuyển lên Hà Nội.

Người phụ nữ cấp cứu lúc nửa đêm sau khi hút mỡ bụng ghép lên mặt và vòng ba Sau khi hút mỡ ở bụng ghép vào mặt và vòng ba, người phụ nữ phải vào cấp cứu trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, kèm các dấu hiệu mất máu cấp đe dọa trực tiếp đến tính mạng.