Ngày 1/9, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình cháu Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2011, trú tại ngõ Thổ Quan, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) về việc cháu rời khỏi nhà từ tối 28/8 đến nay chưa trở về.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Kiệt. Ảnh: GĐCC

Theo thông tin gia đình cung cấp, thời điểm rời nhà, Tuấn Kiệt mặc một bộ đồ thể thao dài màu ghi, kẻ sọc vàng.

Chị Cao Thị Nga (SN 1986, mẹ của Tuấn Kiệt) cho biết, trước khi rời khỏi nhà, giữa Tuấn Kiệt và gia đình xảy ra một sự việc.

Theo lời chị Nga, ngày Tuấn Kiệt bỏ nhà đi, em có mâu thuẫn với chị gái. Khi về nhà và chứng kiến sự việc, do quá nóng giận, chị Nga đã mắng và đánh con trai.

Sau đó, chị Nga đưa con gái đến bệnh viện điều trị và khâu một số mũi trên trán. Hiện sức khỏe của chị gái Tuấn Kiệt đã bình phục hoàn toàn.

“Chắc Tuấn Kiệt quá ân hận về hành vi của mình nên mới bỏ nhà ra đi như vậy. Từ ngày cháu bỏ nhà đến nay cũng đã khá lâu rồi, gia đình rất lo lắng”, chị Nga chia sẻ.

Trong lời nhắn gửi đến con, chị Nga bày tỏ: “Chị và mẹ hoàn toàn đã bỏ qua những lỗi lầm bộc phát của con. Mẹ rất mong con ở đâu thì sớm về nhà, để gia đình có những ngày nghỉ lễ vui vẻ bên nhau”, chị Nga nhắn nhủ.

Theo gia đình, Tuấn Kiệt năm nay chuẩn bị vào lớp 10 nên rất mong cháu sớm trở về nhà, đồng thời còn chuẩn bị cho năm học mới.

Gia đình rất mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc tìm kiếm Tuấn Kiệt; liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0976 778 799.