Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), rạng sáng 31/12, ê-kíp cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận thông tin về một trường hợp cần hỗ trợ y tế khẩn cấp tại nhà. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế có mặt, người đàn ông đã trong tình trạng bất tỉnh. Dù được triển khai các biện pháp hồi sức, bệnh nhân không thể qua khỏi.

Đây là một doanh nhân 49 tuổi, có cuộc sống ổn định, giàu có và sự nghiệp thành đạt. Theo gia đình, người đàn ông vốn khỏe, không có dấu hiệu báo trước rõ ràng. Sự việc khiến người thân vô cùng đau xót khi người chồng, người cha ra đi bất ngờ, để lại nhiều dự định còn dang dở.

Bác sĩ cố gắng cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Ảnh: BSCC.

Chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ Tuệ cho biết, đột tử không loại trừ bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội hay mức độ thành công. Thực tế, nhiều trường hợp đột tử xảy ra ở những người vẫn được xem là “khỏe mạnh”, ít bệnh nền hoặc chưa từng điều trị dài ngày.

Theo các chuyên gia y tế, cơ thể con người thường phát ra những tín hiệu cảnh báo sớm, tuy nhiên các dấu hiệu này dễ bị bỏ qua hoặc xem nhẹ. Những biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, đau ngực thoáng qua, hồi hộp, khó thở, rối loạn giấc ngủ, căng thẳng, stress kéo dài có thể là dấu hiệu của các vấn đề tim mạch, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh lý tiềm ẩn khác.

“Không ít người cho rằng các triệu chứng này chỉ do áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc tuổi còn trẻ nên chủ quan, không đi khám. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nguy cơ gia tăng", bác sĩ Tuệ nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, Phó giáo sư Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch TPHCM, cho biết ở độ tuổi từ 49–53, cơ thể con người bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm hormone rõ rệt, trong khi quá trình oxy hóa tế bào diễn ra mạnh mẽ hơn, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và rối loạn chuyển hóa.

Phó giáo sư Nam cho rằng lối sống hiện đại hiện nay đi kèm với áp lực công việc kéo dài, căng thẳng thường xuyên, thiếu ngủ, chế độ ăn uống thiếu khoa học và ít vận động là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và đột quỵ.

Đáng lưu ý, tình trạng mỡ máu cao có thể dẫn đến sự tích tụ mảng xơ vữa trong lòng mạch gây ra các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, một số người có bệnh lý tiềm ẩn nhưng không được phát hiện và theo thời gian xảy ra biến cố.

“Giai đoạn trung niên là thời điểm then chốt để thay đổi lối sống. Việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế muối và chất béo, tập thể dục đều đặn, bỏ thuốc lá, kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc không chỉ giúp giảm nguy cơ đột quỵ mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”, Phó giáo sư Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến tim mạch, huyết áp, mỡ máu, đường huyết và yếu tố đông máu. Bên cạnh đó, việc cân bằng giữa công việc - nghỉ ngơi đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ đột tử.

Bác sĩ cũng lưu ý, khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, dù chỉ thoáng qua, người dân không nên chần chừ mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

