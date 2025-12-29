Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Bỏng của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một ca bỏng sinh hoạt nghiêm trọng. Theo đó, trong quá trình đốt chiếc sofa cũ tại nhà, một người đàn ông không kiểm soát được ngọn lửa. Lửa cháy mạnh, lan nhanh khiến nạn nhân không kịp tránh, bị bỏng tại nhiều vị trí trên cơ thể. Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện để cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng nhiệt với diện tích khá rộng, tập trung ở vùng mặt, cẳng tay trái và hai cẳng chân. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được xử trí cấp cứu, giảm đau và áp dụng các biện pháp điều trị, chăm sóc bỏng tích cực nhằm hạn chế biến chứng.

Theo các bác sĩ, những vật dụng sinh hoạt như sofa, nệm, ghế bọc mút rất dễ bắt lửa. Khi cháy, các vật liệu này tạo ra nhiệt lượng lớn, có thể gây bỏng sâu và diện rộng trong thời gian ngắn. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý đốt các vật dụng cồng kềnh trong nhà, nhất là ở không gian kín hoặc gần các vật liệu dễ cháy.

Đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Thời gian qua, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca bỏng sinh hoạt do đốt rác, nướng cá bằng cồn, sử dụng bếp ga mini hoặc những tai nạn sinh hoạt khác.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi không may bị bỏng, người dân tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian như đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Việc cần làm ngay là làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch trong khoảng 15-20 phút, sau đó nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

