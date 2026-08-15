Thưa bác sĩ, tôi bị tăng huyết áp và phải dùng thuốc lâu dài nhưng lo lắng thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lý. Xin bác sĩ cho biết thuốc huyết áp có thực sự gây suy giảm ham muốn hoặc rối loạn cương không? (Hoàng Văn Minh - Hà Đông, Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thế Dũng - Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Chức năng sinh lý nam giới chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có sức khỏe thể chất, tâm lý và một số loại thuốc đang sử dụng. Tuy nhiên, không phải tất cả thuốc hạ huyết áp đều ảnh hưởng bất lợi đến ham muốn hoặc khả năng cương.

Bản thân bệnh tăng huyết áp đã có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý nam giới. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ thường gặp của bệnh tim mạch do xơ vữa. Huyết áp tăng kéo dài có thể thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, làm các mạch máu bị hẹp và ảnh hưởng đến khả năng cung cấp máu cho nhiều cơ quan.

Thuốc huyết áp có thể gây tác dụng phụ. Ảnh: Freepik.

Nam giới bị tăng huyết áp cũng có thể đồng thời mắc các bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ khác như béo phì, đái tháo đường, hút thuốc lá. Những yếu tố này càng làm gia tăng tình trạng tổn thương mạch máu.

Trong khi đó, khả năng cương phụ thuộc đáng kể vào khả năng giãn và tăng lưu lượng máu đến thể hang của dương vật. Khi các mạch máu bị xơ vữa, hẹp hoặc suy giảm chức năng nội mô, khả năng cương có thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, ảnh hưởng của chính bệnh tăng huyết áp đến chức năng sinh lý nam giới rõ rệt hơn so với tác dụng phụ của thuốc hạ huyết áp.

Khi điều trị tăng huyết áp, bác sĩ vẫn ưu tiên kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc vì lo ngại ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Việc lựa chọn thuốc cần được cá thể hóa, người bệnh không nên vì lo ngại tác dụng phụ với chức năng sinh lý mà tự ý ngừng hoặc đổi thuốc hạ huyết áp.

Trong điều trị tim mạch, bác sĩ trước hết phải ưu tiên những thuốc có hiệu quả bảo vệ tính mạng, chẳng hạn thuốc giúp kiểm soát suy tim hoặc giảm nguy cơ biến cố tim mạch. Tuy nhiên, khi có thể lựa chọn giữa các phương án tương đương về hiệu quả tim mạch, bác sĩ sẽ cân nhắc thêm các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống, trong đó có chức năng tình dục.

Do đó, nếu người bệnh nhận thấy giảm ham muốn, rối loạn cương hoặc những thay đổi bất thường sau khi điều trị tăng huyết áp, cần trao đổi với bác sĩ. Việc điều chỉnh loại thuốc hoặc liều dùng chỉ nên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, thay vì tự ý ngừng điều trị.

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