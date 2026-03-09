Kỳ thi Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Mathematical Olympiad – APMO) dành cho học sinh phổ thông của các quốc gia trong khu vực Vành đai Thái Bình Dương. Từ năm 2026, Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức kỳ thi này với vai trò nước điều phối chính trong 3 năm liên tiếp 2026-2028. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GD-ĐT giao chủ trì tổ chức kỳ thi tại Việt Nam.

Kỳ thi năm 2026 có sự tham gia của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn học sinh Việt Nam dự thi năm nay gồm các học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2025 và các em đạt giải Nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

22 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Trong tổng số 22 em, nhiều nhất là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa (mỗi trường có 3 em).

Theo ban tổ chức, với sự góp mặt của 2 chủ nhân Huy chương Olympic Toán quốc tế năm 2025 cũng như các gương mặt vừa đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025-2026, đội tuyển năm nay được kỳ vọng tạo nên kỳ tích.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các nhân tài trẻ trong lĩnh vực Toán học không chỉ có ý nghĩa đối với ngành giáo dục mà còn góp phần trực tiếp xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ cho tương lai của đất nước.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) phát biểu khai mạc kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Theo ông Hà, 22 học sinh là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, khát vọng và tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam. “Các em không chỉ mang kiến thức mà còn mang theo niềm tự hào và kỳ vọng của thầy cô, gia đình, đất nước. Tôi tin rằng với sự thông minh, sáng tạo, bản lĩnh, các em sẽ chinh phục những thử thách của kỳ thi và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai”, ông Hà nói.

Về cấu trúc, kỳ thi được tổ chức dưới hình thức một bài tự luận làm trong 4 giờ, gồm 5 bài toán có độ khó tăng dần, mỗi bài có điểm tối đa là 7. Mỗi quốc gia tham gia chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi tại nước mình cho học sinh trong nước, tuân thủ chặt các quy định chung về thời gian, đề thi, hình thức thi và bảo mật. Đề thi và đáp án sẽ do nước điều phối chính cung cấp, trên cơ sở tuyển chọn và biên soạn từ đề do các quốc gia tham dự đề xuất, đồng thời có sự phản biện và hoàn thiện nhằm bảo đảm chất lượng học thuật cũng như tính công bằng.

Các học sinh dự thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô. Ảnh: Thanh Hùng.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra vào sáng thứ Ba, ngày 10/3 đối với Việt Nam và các quốc gia thuộc khu vực châu Á và Tây Thái Bình Dương và buổi chiều thứ Hai, ngày 9/3 đối với các quốc gia thuộc châu Đại Dương và châu Mỹ. Tại Việt Nam, kỳ thi sẽ được tổ chức ngày 10/3 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (phường Láng, Hà Nội) với thời gian thi liên tục trong 4 giờ, từ 8h30 đến 12h30.