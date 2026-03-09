1. Nguyễn Đình Tùng, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
2. Trương Thanh Xuân, lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
3. Võ Sỹ Quốc Anh, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
4. Phan Văn Cường, lớp 12, Trường THPT Chuyên, ĐH Vinh.
5. Trần Đại Thành Danh, lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM.
6. Đỗ Anh Đức, lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
7. Nguyễn Đức Hiển, lớp 11, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
8. Hà Mạnh Hùng, lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.
9. Phan Thành Huy, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.
10. Nguyễn Bảo Khánh, lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
11. Nguyễn Cảnh Khánh, lớp 12, Trường THPT chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
12. Lê Phúc Khánh, lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
13. Lê Vĩnh Kỳ, lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
14. Bùi Tùng Lâm, lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.
15. Cao Hoàng Lâm, lớp 12, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Đắk Lắk.
16. Bùi Nhật Minh, lớp 10, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.
17. Nguyễn Lê Nhật Nam, lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.
18. Phạm Đăng Nguyên, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.
19. Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.
20. Lưu Trọng Phúc, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.
21. Trần Anh Quân, lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên.
22. Nguyễn Duy Thành, lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.