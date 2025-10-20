Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn vây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ xuống và bò rồi xin lỗi, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, một trong số đó đã ép nam sinh này phải bò ra phía sau xe của một thành viên nhóm và liếm biển số xe. Khi nam sinh này tỏ vẻ chần chừ, một thanh niên khác đã dùng chân đạp vào mặt em. Cuối cùng, nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn - liếm biển số xe, nhưng sau đó vẫn tiếp tục bị đánh vào mặt.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của nhóm thanh niên này.

Nam sinh bị đánh, bắt quỳ bò và liếm biển số xe được cho là học sinh lớp 10 của Trường THPT Minh Phú, Hà Nội. Sự việc được xác định xảy ra ở địa bàn xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Nam sinh lớp 10 sau bị bắt quỳ, bò, đánh tiếp tục bị bắt liếm biển số xe. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với VietNamNet ngày 20/10, bà Trần Thị Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú xác nhận sự việc diễn ra đối với học sinh lớp 10 của trường mình và nhà trường cũng đã báo cáo ngay tới Công an xã Sóc Sơn.

“Ngay sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội vào ngày 17/10, nhà trường đã báo cáo tới Công an xã Sóc Sơn và phía công an đã làm việc với gia đình vào tối cùng ngày. Sự việc được xác định diễn ra từ ngày 15/10, liên quan đến 6 em. Trong nhóm thanh niên quây nam sinh có một số em trước đây có chơi với nam sinh này từ những năm THCS. Hiện, số này đã bỏ học”, bà Lực nói.

Bà Lực cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn đến từ một vài câu nói qua lại, thách thức nhau. “Sự việc được phát hiện từ trên mạng chứ em này không nói với bố mẹ và thầy cô nhà trường để giúp đỡ, hỗ trợ, xử lý. Thực tế, ngay buổi sáng ngày hôm sau, tức 16/10, nam sinh này vẫn đến trường bình thường”, bà Lực nói.

Bà Lực cho biết ngày 17/10, sau khi nắm được thông tin sự việc, nhà trường cũng đã cử đại diện đến thăm tình hình sức khỏe của nam sinh này. “Tinh thần của học sinh hiện cơ bản đã ổn định. Khi học sinh đến trường, nhà trường cũng bố trí các thầy cô tư vấn tâm lý để hỗ trợ em”, bà Lực nói.

Vị hiệu trưởng cho biết, nhà trường cũng đã báo cáo sự việc lên Sở GD-ĐT Hà Nội. Hiện, sự việc đang được Công an xã Sóc Sơn xác minh, làm rõ để giải quyết.