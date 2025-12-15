Tối 14/12, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) tiếp tục thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: X.A

Tại giao lộ Quốc lộ 13 - Đường Yersin, tổ kiểm tra của Đội CSGT Bình Triệu phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một tiến hành đo nồng độ cồn đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Theo ghi nhận, chỉ trong khoảng một giờ, có 5 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ông B.T.D. điều khiển xe máy về nhà sau khi đi nhậu mừng chức vô địch giải Pickleball, bị CSGT dừng xe kiểm tra. Ảnh: X.A

Thời điểm này, lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra một người đàn ông điều khiển xe máy, chở theo chiếc cúp thể thao lớn phía trước. Kết quả cho thấy người này có nồng độ cồn “kịch khung”, 1,016mg/L khí thở.

Làm việc với lực lượng chức năng, người này khai tên là B.T.D. (SN 1984, ngụ phường Phú Lợi, TPHCM). Ông D. cho biết sáng cùng ngày đã tham gia giải Pickleball và giành chức vô địch. Sau đó, mọi người rủ nhau đi nhậu mừng chiến thắng. Đến tối, khi đang điều khiển xe về nhà, ông bị CSGT dừng xe kiểm tra.

Căn cứ Nghị định 168 của Chính phủ, trường hợp này sẽ bị phạt từ 8-10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Người đàn ông điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, chở theo con nhỏ. Ảnh: X.A

Trường hợp khác, một người đàn ông điều khiển xe máy không có đèn chiếu sáng, phía sau chở theo con gái nhỏ mang cặp học sinh, có dấu hiệu sử dụng rượu bia. CSGT ra lệnh dừng xe và kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn của người này là 0,308 mg/L khí thở.

Sau khi được giải thích về hành vi vi phạm và mức độ nguy hiểm khi điều khiển xe có nồng độ cồn, người này đã ký biên bản vi phạm hành chính rồi bắt xe về nhà.

Một trường hợp vi phạm ở mức "kịch khung" bị CSGT kiểm tra, lập biên bản xử phạt. Ảnh: X.A

Điều khiển xe máy sau khi uống 4 lon bia trong đám giỗ tại nhà người thân, ông L.H.C. (SN 1962, ngụ phường Phú Lợi) bị CSGT phát hiện có nồng độ cồn 0,458mg/L khí thở. Ông C. thừa nhận bản thân ý thức được việc uống rượu bia khi tham gia giao thông là vi phạm, nhưng do lâu ngày gặp lại bạn bè nên đã uống vài lon.