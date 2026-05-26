Ngày 26/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lam Trường (SN 2003, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trường có 2 tiền án về cùng tội danh, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 17/6/2025.

Trước đó, ngày 13/5, một đối tượng lợi dụng đêm khuya, đột nhập vào sảnh chính Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng (phường Hải Châu), cạy phá 2 thùng phước sương, lấy hết tiền bên trong rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhận định nghi phạm hoạt động lưu động liên tỉnh, có sự chuẩn bị trước, thường xuyên thay đổi nơi lưu trú và nhắm vào các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo để trộm cắp tài sản.

Sau quá trình truy xét, các trinh sát xác định Trường là nghi phạm nên đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ, đưa về Đà Nẵng để đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Lam Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Tại cơ quan công an, Trường khai do không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định trộm cắp. Ngày 12/5, đối tượng bắt xe từ Đắk Lắk đến Đà Nẵng, thuê phòng tại một khách sạn ở phường Hòa Khánh để lưu trú.

Ban ngày, Trường giả làm khách tham quan, đến các nhà thờ, cơ sở tín ngưỡng để quan sát địa hình, nắm vị trí tài sản. Ban đêm, đối tượng mang theo kìm, tua vít và một số công cụ khác để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khoảng 0h10 ngày 13/5, Trường đột nhập vào sảnh chính Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, dùng tua vít cạy phá 2 thùng phước sương rồi lấy tiền bên trong.

Khoảng 23h55 cùng ngày, Trường tiếp tục đột nhập Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Quang (phường Hải Châu), cạy phá 1 thùng phước sương để trộm tài sản.

Sau khi gây án, Trường rời khỏi địa bàn nhằm tránh bị phát hiện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.