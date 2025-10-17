"Tôi vẫn giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng vặn chìa khóa", một trong hai người đàn ông nhớ lại những tháng ngày bị đánh đập và tra tấn bằng điện.

Chia sẻ với tờ Hankook Ilbo tại văn phòng di trú của trụ sở cảnh sát tỉnh Sihanoukville hôm 15/10, 2 người đàn ông được xác định là A (28 tuổi) và B (35 tuổi) cho hay, cả 2 đều bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc trực tuyến giả mạo với mức lương cao và điều kiện sống thoải mái. Song, trong thực tế, họ lại bị đưa đến "Wenqi", một thuật ngữ bằng tiếng Trung mà các nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á sử dụng khi nhắc tới những tổ hợp lừa đảo qua điện thoại.

Hai nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu ở Campuchia. Ảnh: Korea Times

Hành trình bị lừa

Nạn nhân 28 tuổi kể, khi đang làm việc cho một công ty Hàn Quốc, anh ta đã thấy bài quảng cáo tuyển những người "thành thạo về các chương trình máy tính" trên kênh Telegram vào tháng 2.

Quảng cáo hứa hẹn người được tuyển sẽ ở trong "một phòng khách sạn riêng, ăn đồ Hàn Quốc và mức lương hàng tháng từ 8 - 15 triệu won (5.640 - 10.580USD)”. Tin đây là cơ hội đổi đời, nạn nhân đã bay đến Campuchia. Nhưng khi đến nơi, anh ta đã bị đưa thẳng đến ổ nhóm của một đường dây lừa đảo qua điện thoại ở tỉnh Sihanoukville.

Khi từ chối làm việc, anh ta bị đánh bằng ống kim loại và sau đó bị chuyển đến "Wenqi số 10", một trong những khu phức hợp đáng sợ nhất gần Poipet ở biên giới Thái Lan.

Nạn nhân thứ 2 chia sẻ, bản thân cũng bị lừa tương tự khi nhận lời làm việc cho một công ty trực tuyến do một nhà môi giới Trung Quốc điều hành. Sau khi công ty này phá sản, anh bị mất visa và bị lừa tham gia một đường dây khác. Khi cố gắng trốn thoát, anh bị bắt và "bán lại" cho một nhóm tội phạm mới với giá 3.000USD. "Giá"cứ thế tăng lên thành 5.000USD và 8.000USD mỗi khi anh ta bị chuyển đi.

Một lính canh từng nói với nạn nhân 35 tuổi: "Nếu muốn rời đi, hãy trả số tiền 8.000USD mà chúng tôi đã chi để đưa anh đến đây, cộng thêm tiền ăn, tiền ở và cả không khí mà anh đang hít thở”.

Tra tấn hàng ngày, điều kiện sống vô nhân đạo

Bên trong các trại Wenqi, nhân quyền không tồn tại. "Chúng tôi bị đối xử thậm chí tệ hơn cả chó hay gà", hai nạn nhân Hàn Quốc nói.

Theo các nạn nhân, 12 người nằm chung 2 giường và chỉ được ăn một bữa mì mỗi ngày. Ban ngày, họ làm việc trong tình trạng chân bị xích, còn ban đêm bị còng tay vào giường.

Hai người đàn ông mô tả "Phòng G106" là nơi kinh hoàng nhất, bởi đây chính là phòng tra tấn. Nạn nhân bị treo lơ lửng trên trần nhà hoặc bị dùi cui điện chích vào đùi. Họ thường ngất xỉu trong những căn phòng tối, không có ánh sáng hay không khí và không thể phân biệt ngày đêm.

"Một người đàn ông Trung Quốc đã cố gắng trốn thoát nhưng sau đó bị đánh chết ngay trước mắt chúng tôi. Tên quản lý đe dọa sẽ thiêu sống chúng tôi, nếu chúng tôi làm điều tương tự", B nhớ lại.

Còn theo A, có lúc anh thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng việc bị còng tay liên tục khiến điều đó trở nên bất khả thi.

Những vết bầm tím trên cơ thể sau nhiều lần bị tra tấn. Ảnh: Korea Times

Trốn thoát bất thành và tiếp tục bị tra tấn

Vào tháng 8, A đã cố gắng liên lạc với bên ngoài bằng cách mượn điện thoại của viên lính canh với lý do gọi điện chúc mừng sinh nhật bạn gái.

Anh ta đã gửi được tin nhắn cầu cứu qua Telegram đến một nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng nỗ lực này bị phát hiện sau 2 tiếng rưỡi. Cả 2 người đàn ông lại bị tra tấn và bị xích vào giường trong một tháng. Họ thậm chí chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh một lần mỗi ngày.

Sau đó, họ bị chuyển đến một tòa nhà khác được ngụy trang thành khách sạn du lịch, nơi các tầng trên phục vụ hoạt động lừa đảo. Tại đó, những kẻ môi giới Trung Quốc hứa sẽ thả họ "sau khi kiếm được 1 tỷ won doanh thu".

Bị buộc phải đóng giả quan chức Hàn Quốc qua điện thoại, những người đàn ông này được định danh bằng số phòng "1323".

Không từ bỏ hy vọng trốn thoát, họ đã sử dụng một lỗ hổng trong hệ thống wifi của khu nhà và để lại tin nhắn chi tiết về vị trí của mình. Sau đó, A đã chia sẻ thông tin giấy tờ tùy thân với gia đình và văn phòng của nghị sĩ Park Chan-dae thuộc đảng Dân chủ Hàn Quốc tại Seoul, từ đó giúp họ được cảnh sát địa phương giải cứu vào ngày 29/9, tức sau 160 ngày bị bắt cóc.

"Tôi không nghĩ mình có thể sống sót nếu lần này lại thất bại", A run lên khi kể lại sự việc.

Một khách sạn ở Campuchia là nơi 2 nạn nhân Hàn Quốc từng bị giam giữ. Ảnh: Korea Times

"Chỉ muốn về nhà"

Cả hai người đàn ông Hàn Quốc hiện vẫn bị cảnh sát giam giữ với tư cách là nhân chứng trong quá trình điều tra. Việc họ trở về Hàn Quốc vẫn chưa chắc chắn, do chính quyền Campuchia vẫn đang tiến hành xét xử và xác minh danh tính. Do hộ chiếu của 2 người đã bị tịch thu, việc cấp lại cũng ​​sẽ mất thời gian.

"Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là được về nhà, dù chỉ sớm hơn một giây", A nói. Khi được hỏi anh muốn làm gì đầu tiên khi trở về, anh chững lại một chút rồi nói nhỏ: "Tôi chỉ muốn gặp gia đình mình".

Theo Hankook Ilbo, ước tính "ít nhất 1.000 người Hàn Quốc" có thể đã bị lừa và đưa tới các ổ nhóm lừa đảo", thay vì con số 300 - 400 trường hợp được công bố chính thức.

Một đoàn công tác của chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin-a dẫn đầu đã đến Phnom Penh vào tối ngày 14/10. Đoàn sẽ gặp gỡ các quan chức Campuchia để xác định vị trí và bảo vệ khoảng 80 người Hàn Quốc vẫn chưa được xác nhận an toàn, cũng như thảo luận về việc khám nghiệm tử thi và hồi hương một sinh viên Hàn Quốc tử vong sau khi bị tra tấn. Các cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến việc hồi hương cho 63 người Hàn Quốc đang bị giam giữ vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến.