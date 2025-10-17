Nhật báo Korea JoongAng của Hàn Quốc hôm 16/10 đưa tin, đầu tháng 7 năm nay, Heo Min-jung (tên thật đã được đổi), khoảng 40 tuổi đã một mình đi du lịch đến khu vực Sihanoukville thuộc Campuchia trong kỳ nghỉ ngắn ngày.

Sau khi đến chơi ở sòng bạc cùng một người quen cũng là công dân Hàn Quốc, anh Heo đã gặp gỡ một nhóm người Trung Quốc. Heo sau đó cùng nhóm người trên tham gia vào một số cuộc nhậu.

Tòa nhà nghi thuộc một tổ chức lừa đảo ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Hankook Ilbo

Ngay sau khi người quen của Heo rời địa điểm nhậu nhẹt, nhóm người Trung Quốc liền khóa cửa, khống chế Heo và buộc anh phải đưa tiền. “Họ yêu cầu tôi gọi điện cho bạn bè và nói họ sẽ trả tự do cho tôi nếu chịu bỏ số tiền chuộc từ 5.000 - 10.000USD”, anh Heo kể lại.

Trong quá trình bị giam giữ, nhóm người trên đã tịch thu tài sản trên người của Heo, trừ điện thoại di động để anh có thể liên lạc với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Campuchia thông qua ứng dụng Telegram. Nhân viên đại sứ quán đã yêu cầu Heo điền một số mẫu đơn và gửi ảnh về khu vực giam giữ anh này, một nhiệm vụ “gần như bất khả thi” khi Heo đang bị canh giữ chặt.

Heo nhớ lại: “Khi đó, nhân viên đại sứ quán nói họ sẽ mất vài ngày. Tòa nhà giam giữ tôi nhìn rất bình thường, nhưng từ tầng 5 đến tầng 20 đều đầy rẫy các văn phòng lừa đảo qua điện thoại. Tôi đã bị đánh đập trong suốt 3 ngày”.

Nhóm người trên sau đó đã bán anh Heo cho một người đàn ông có mật danh trên mạng Telegram là “Hedgehog”, một nhà môi giới người Hàn gốc Hoa tham gia vào các phi vụ lừa đảo. “Hedgehog tuyên bố tôi có thể tạo ra thu nhập nếu tham gia vào nhóm lừa đảo”, Heo kể.

Đến ngày 8/7, các cơ quan an ninh Campuchia đã tiến hành đột kích vào tòa nhà giam giữ Heo. Tuy nhiên, anh đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ cùng với những thành viên của tổ chức lừa đảo. Theo mô tả của Heo, khoảng thời gian 5 tuần anh bị các cơ quan chức năng Campuchia giam giữ không mấy dễ chịu.

Vào ngày 11/8, Heo được chuyển tới một cơ sở dành cho người nhập cư, nơi anh miêu tả “có phòng giam lớn hơn so với nơi giam giữ trước đó”.

Đến ngày 31/8, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng Hàn Quốc, cụ thể là Văn phòng Nghị sĩ Park Chan-dae, trong việc giải cứu các công dân nước này bị mắc kẹt ở Campuchia, Heo cuối cùng đã có thể trở về nhà. “Tôi thật may mắn. Đội ngũ của nghị sĩ Park tình cờ đang giải cứu các nạn nhân khác ở thời điểm đó, nên tôi có thể về nước cùng họ. Dù là nạn nhân, thì ở đó chúng tôi vẫn bị nhốt chung cùng tội phạm”, anh Heo chia sẻ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, số vụ bắt cóc công dân nước này ở Campuchia đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Nạn nhân của các vụ lừa đảo thường bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về "việc nhẹ, lương cao", sau đó bị giam giữ trong các khu nhà tập thể và bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.