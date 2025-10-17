Theo tờ Chosun Ilbo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 16/10 đã yêu cầu triển khai "hệ thống kiểm duyệt khẩn cấp" của Ủy ban Tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC) nhằm loại bỏ và ngăn chặn các quảng cáo việc làm lừa đảo đến Campuchia.

"Tổng thống Lee cho rằng việc công dân Hàn Quốc bị các đường dây tội phạm lừa sang Campuchia trong thời gian qua là một vấn đề nghiêm trọng. Ông Lee liên tục yêu cầu phản ứng toàn diện và chỉ đạo kiểm tra kỹ lưỡng mọi tình huống đang diễn ra cũng như thực hiện cẩn trọng các biện pháp", Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết.

Cũng theo ông Wi, Tổng thống Lee đã chỉ thị tăng cường nhân lực tại Campuchia, nâng mức cảnh báo về du lịch, đồng thời ra lệnh cho các cơ quan địa phương xử lý các trang web tuyển dụng lừa đảo.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: Yonhap

Trong ngày 16/10, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina và Cục trưởng Cục Điều tra quốc gia Park Sung-joo đã dẫn đầu phái đoàn điều tra liên ngành của Hàn Quốc tới Phnom Penh. Tại đây, phái đoàn đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhằm trao đổi về nỗ lực chung trong việc đấu tranh chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

"Thủ tướng Hun Manet đã gửi lời chia buồn về vụ việc liên quan tới cái chết của một công dân Hàn Quốc, cam kết sẽ nỗ lực để bắt giữ các nghi phạm còn đang lẩn trốn và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Campuchia", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông tin.

Theo truyền thông Hàn Quốc, số vụ bắt cóc người Hàn Quốc ở Campuchia đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Nạn nhân của các vụ lừa đảo thường bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về công việc lương cao, sau đó bị giam giữ trong các khu nhà tập thể và bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ở thời điểm hiện tại, đang có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc trong số hơn 200.000 người đang làm việc tại những trung tâm lừa đảo ở Campuchia.