Đây là nhận định được Sở Công Thương thành phố Hà Nội đưa ra trong báo cáo mới đây về kết quả triển khai công tác quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Về các chỉ tiêu phát triển thương mại điện tử, Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho hay, theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2021 - 2024, Hà Nội liên tục giữ vững vị trí thứ hai cả nước về chỉ số thương mại điện tử.

Trong năm 2025, Hà Nội dẫn đầu xếp hạng Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam với 74,7 điểm. Doanh số thương mại điện tử B2C - giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng, đến năm 2025 ước tính chiếm khoảng 14% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Thống kê của Sở Công Thương thành phố Hà Nội hay, các giao dịch mua hàng trên website, ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử ước đạt 70%.

Đề cập đến công tác thúc đẩy ứng dụng thanh toán điện tử của Thủ đô, Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cùng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, UBND thành phố, từ năm 2021 đến nay, ngành Ngân hàng Hà Nội đã tích cực triển khai và tham mưu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử để hỗ trợ cho giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn.

Cụ thể, ngành Ngân hàng Hà Nội đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn và hoạt động liên tục của hệ thống CNTT, hệ thống thanh toán; đồng thời tích cực chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chip nhằm nhận biết chính xác khách hàng; ưu tiên với các dịch vụ công ích, dịch vụ hành chính công và thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số.

Xây dựng nội dung mục tiêu tài chính toàn diện vào các chương trình, kế hoạch hành động hàng năm nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử của những người chưa được tiếp cận hoặc ít tiếp cận trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ trên nền tảng di động, hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử phục vụ nhu cầu giao dịch điện tử của tổ chức, cá nhân; xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ và các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử.

Thời gian qua, bên cạnh việc đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu chuyển tiền, thanh toán của người dân trên địa bàn, các tổ chức tín dụng đã tiếp tục nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán, hoạt động an toàn, hiệu quả và mở rộng kết nối với các ngành, lĩnh vực. Mục tiêu là mở rộng hệ sinh thái số, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công, hành chính công, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, mô hình kinh doanh sáng tạo để phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số hóa, kết nối, tích hợp liền mạch với các dịch vụ thuộc ngành, lĩnh vực khác; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống thanh toán.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội cũng đã sắp xếp hợp lý hệ thống mạng lưới giao dịch; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Hệ thống ATM, POS tiếp tục hoạt động ổn định, được các ngân hàng thương mại quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Song song đó, các biện pháp quản lý rủi ro trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng được tăng cường.

Cũng theo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, giai đoạn vừa qua, EVN Hà Nội cũng như Công ty nước sạch Hà Nội đã tích cực thúc đẩy thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến nay đã có 16 ngân hàng và 8 tổ chức trung gian thanh toán ký hợp đồng hợp tác thu hộ tiền điện với EVN Hà Nội có chức năng đăng ký trích nợ tự động trên web/app của ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đăng ký trích nợ tự động, không phải ra phòng giao dịch để làm thủ tục đăng ký.

Theo thống kê, tỷ lệ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đã đạt 100%, tỷ lệ tiếp nhận các dịch vụ điện trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, thực hiện theo phương thức điện tử (sử dụng ký số) OTP/USB token cũng đều đạt 100%.

Với Công ty nước sạch Hà Nội, đơn vị này tiếp tục duy trì vận hành kết nối với ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán, tỷ lệ khách hàng thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt đã đạt 100%. Hiện tại, Công ty cũng đã hoàn thiện dịch vụ đăng ký trích nợ tự động trực tuyến trên web/app của các ngân hàng.