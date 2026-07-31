Ngày 27/7, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2035 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tận dụng hiệu quả các cam kết trong ASEAN và các hiệp định thương mại tự do, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại tự do và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về cơ hội, thách thức trong tiến trình hội nhập.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới là tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Theo đó, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại tự do và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao nhận thức của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp về cơ hội, thách thức trong tiến trình hội nhập.

Tỉnh Cao Bằng sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, truyền thông đa phương tiện; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và hiệp hội doanh nghiệp trong công tác thông tin tuyên truyền góp phần giảm nghèo thông tin tại địa phương.

Mặt khác, các cơ quan hữu quan sẽ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về thị trường ASEAN, chính sách thương mại, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản kỹ thuật; hỗ trợ doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

UBND tỉnh Cao Bằng giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về hội nhập ASEAN trên các nền tảng số và hệ thống thông tin của tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số thương mại điện tử của tỉnh.

Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm phục vụ kết nối với các sàn thương mại điện tử và nền tảng số; Hướng dẫn sử dụng tên miền “.vn” và các nền tảng số phục vụ thương mại điện tử để đáp ứng yêu cầu của thị trường các nước ASEAN.

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Kế hoạch, nhiều hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho các chủ thể liên quan sẽ được triển khai trong thời gian tới. Đáng chú ý, tỉnh Cao Bằng sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về thương mại quốc tế, logistics, chuyển đổi số, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng hội nhập, quản lý và điều phối cho đội ngũ cán bộ làm công tác ASEAN ở các sở, ngành và địa phương thông qua đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, tỉnh cũng sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp cơ sở (xã, phường) nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ doanh nghiệp.