Cao Bằng:

Trung tuần tháng 7/2026, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu rõ trong kế hoạch là: “Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho đội ngũ làm du lịch và các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động du lịch. Tăng cường năng lực dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với rủi ro, thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch”.

Tỉnh Cao Bằng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho đội ngũ làm du lịch và các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động du lịch.

Nhiều nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch đã được UBND tỉnh Cao Bằng giao cho từng sở, ngành ở địa phương.

Đáng chú ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì công tác truyền thông, tuyên truyền, định hướng thông tin trong lĩnh vực du lịch, kịp thời xử lý khủng hoảng truyền thông và phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tin giả, tin sai sự thật, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống gây ảnh hưởng đến ngành du lịch.

UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp, người lao động và người dân làm du lịch, không để bị các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng; chú trọng công tác truyền thông, xử lý khủng hoảng thông tin, phản bác thông tin sai lệch, xấu độc làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và môi trường đầu tư.

Sở Dân tộc và Tôn giáo có nhiệm vụ kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, truyền bá tư tưởng cực đoan, lôi kéo tụ tập đông người gây mất ổn định an ninh trật tự; Phối hợp các sở, ngành và UBND xã, phường nắm bắt sớm biểu hiện lợi dụng du lịch để truyền đạo trái phép, kích động ly khai, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất ổn định an ninh, trật tự; Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, định hướng dư luận nhằm bảo đảm ổn định tại các địa bàn nhạy cảm, có yếu tố dân tộc - tôn giáo kết hợp hoạt động du lịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng có nhiệm vụ tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, nhân viên ngành du lịch, nhân dân ở khu vực biên giới về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển du lịch, góp phần ổn định đời sống nhân dân vùng biên giới.

Nhằm góp phần giảm nghèo thông tin cho người dân địa phương, UBND tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai 3 nội dung trọng tâm.

Một là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển du lịch an toàn, bền vững; chủ động phát hiện và kịp thời thông tin đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về môi trường du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Cao Bằng nói riêng và an ninh quốc gia trên các phương tiện truyền thông, không gian mạng.

Hai là tăng cường các chương trình, chuyên trang, chuyên mục quảng bá hình ảnh đất nước, địa phương, con người, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và các điểm du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đăng phát thông tin chính thống, đã được kiểm chứng về các vấn đề liên quan an ninh, trật tự, dịch bệnh, thiên tai về các sự cố trong hoạt động du lịch.

Ba là phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời thông tin cảnh báo người dân và du khách về các phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo, trục lợi; kịp thời, phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực trong lĩnh vực du lịch góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.