Thanh niên Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao tại 2 cuộc thi về kỹ năng số

Thanh niên là lực lượng có khả năng tiếp cận, làm chủ và lan tỏa công nghệ nhanh nhất trong cộng đồng. Bởi vậy, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi số, việc trang bị kỹ năng số cho thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin, lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Từ nhận thức trên, thời gian qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và IIG Việt Nam đã phối hợp tổ chức cho học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia 2 sân chơi quy mô quốc tế là cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới - ACP World Championship và cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới - MOS World Championship 2026. Qua đó, góp phần xây dựng được một thế hệ thanh niên Việt Nam có tri thức, kỹ năng, tư duy số, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng cao trong môi trường toàn cầu.

Đội tuyển MOS Việt Nam đã xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng cùng 2 vị trí trong top 10 thế giới.

Theo thông tin mới được IIG Việt Nam cập nhật, tối ngày 29/7 và rạng sáng 30/7 theo giờ Việt Nam, tại lễ trao giải vòng chung kết thế giới các cuộc thi ACP World Championship 2026 và MOS World Championship 2026 diễn ra tại Anaheim, California (Hoa Kỳ), đội tuyển học sinh, sinh viên Việt Nam đã tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế, khi đạt được 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng và 3 vị trí thuộc top 10 thế giới.

Trong đó, đội tuyển MOS Việt Nam đã xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng cùng 2 vị trí thuộc Top 10 thế giới. Cụ thể, sinh viên Nguyễn Mai Chi đến từ trường Đại học Hàng hải Việt Nam đạt huy chương Vàng thế giới nội dung Microsoft Excel 365 Apps; học sinh Nguyễn Đình Bảo, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đạt huy chương Đồng thế giới nội dung Microsoft PowerPoint 365 Apps; học sinh Đỗ Lê Tuấn Kiệt, trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (Đồng Nai) đạt huy chương Đồng thế giới nội dung Microsoft Excel Office 2019.

Cùng với đó, học sinh Phạm Lê Minh Tâm, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) được vinh danh Top 9 thế giới nội dung Microsoft Word Office 2019; và Phùng Ngọc Uyển My, trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) có tên trong top 10 thế giới nội dung Microsoft PowerPoint Office 2019.

Ở chung kết thế giới ACP World Championship 2026, đội tuyển Việt Nam có 1 học sinh xuất sắc giành vị trí top 5 thế giới, đó là em Hồ Nhật Ánh đến từ trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội).

Lan tỏa rộng rãi các chuẩn năng lực, kỹ năng số quốc tế

Theo thống kê, năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 17 các học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi MOS World Championship và mùa giải thứ 9 góp mặt tại cuộc thi ACP World Championship. Trong suốt hành trình tham dự 2 cuộc thi này, đội tuyển học sinh, sinh viên Việt Nam liên tục giành nhiều huy chương và thứ hạng cao, khẳng định vị thế là một trong những quốc gia có phong trào đào tạo năng lực tin học và kỹ năng thiết kế đồ họa theo chuẩn quốc tế nổi bật.

Đại diện IIG Việt Nam phân tích, thành công trên được tạo nên từ sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ đại sứ MOS và ACP Việt Nam, cùng sự đồng hành của các Sở GD&ĐT, các tỉnh, thành đoàn, các nhà trường, thầy cô giáo và gia đình trong việc chú trọng phát triển năng lực tin học, kỹ năng thiết kế đồ họa theo chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên ngay từ sớm.

Việc tổ chức cho học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia 2 cuộc thi quy mô quốc tế về kỹ năng số đã góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Qua từng mùa giải, ngày càng nhiều tài năng trẻ Việt Nam có cơ hội bước ra đấu trường quốc tế, cọ xát với những thí sinh xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, thông qua 2 cuộc thi, các chuẩn năng lực, kỹ năng số quốc tế tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong dạy và học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Chia sẻ về kết quả đội tuyển học sinh, sinh viên Việt Nam vừa đạt được, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc điều hành IIG Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức quốc gia của 2 cuộc thi nhận xét: Việc được tranh tài tại vòng chung kết thế giới không chỉ là cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam khẳng định năng lực tin học và kỹ năng thiết kế theo chuẩn quốc tế, mà còn là dịp rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích ứng trước những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số và thị trường lao động toàn cầu.

“Chúng tôi tin rằng những thành tích tại đấu trường thế giới sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam mạnh dạn chinh phục các sân chơi quốc tế, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh bày tỏ.

Khép lại mùa giải MOS World Championship và ACP World Championship 2026, bảng thành tích của đội tuyển MOS và ACP Việt Nam tiếp tục được nối dài với 28 huy chương thế giới, gồm 6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 18 huy chương Đồng; 2 giải khán giả bình chọn nhiều nhất cùng nhiều thứ hạng cao trong top 10 thế giới.