Trao đổi tại Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng - Vietnam Cyber Security Forum 2025 mới đây, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia an ninh mạng Việt Nam - ViSecurity chia sẻ: Ngay từ những bước đi đầu tiên, mạng lưới đã tập trung triển khai các hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là việc phát triển Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam phục vụ diễn tập, nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Sáng kiến này được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là một trong những dự án quan trọng của lĩnh vực an ninh mạng.

Thông tin về khung thao trường an ninh mạng đang được ViSecurity xây dựng, ông Trần Nghi Phú, Phó Chánh Văn phòng Học viện An ninh, Trưởng ban Nghiên cứu ViSecurity cho hay, mạng lưới đặt ra mục tiêu khi hoàn thiện, Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam sẽ trở thành một nền tảng số quốc gia về an ninh mạng.

Để đạt được mục tiêu trên, ViSecurity định hướng phát triển hệ thống thao trường có khả năng giả lập phong phú và đa dạng, đặc biệt là khả năng này phải sát với thực tế Việt Nam. Không chỉ hướng tới các công nghệ hiện đại, tự chủ, cho phép kết nối với các tài nguyên mở rộng và linh hoạt, thao trường an ninh mạng do ViSecurity xây dựng còn phải có kịch bản phong phú và thực tế.

Ông Trần Nghi Phú, Phó Chánh Văn phòng Học viện An ninh, Trưởng ban Nghiên cứu ViSecurity giới thiệu khung Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam tại Vietnam Cyber Security Forum 2025.

Cũng theo ông Trần Nghi Phú, với việc xây dựng và triển khai Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam, ViSecurity muốn truyền tải thông điệp: Công nghệ Việt đủ đáp ứng được nhu cầu Việt; với sự kết nối của các bên, chúng ta sẽ khẳng định được người Việt không chỉ có sản phẩm cá nhân tốt mà còn làm tốt việc kết nối, hợp tác với nhau, bắt tay với nhau rất tốt. Qua đó, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia.

Thông tin thêm về đối tượng sẽ sử dụng Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam, ông Trần Nghi Phú cho biết, mạng lưới hướng tới cung cấp giải pháp đào tạo cho những nhân sự đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng như sinh viên các trường đại học. Khi có thao trường, ViSecurity dự định sẽ đưa hệ thống vào các trường đại học để sinh viên, học viên có trải nghiệm thực tiễn.

Về lộ trình, từ tháng 11/2025, ViSecurity đã đã hình thành mục tiêu và phương thức hoạt động của thao trường. Dự kiến, trong thời gian từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2026, sẽ có phiên bản đầu tiên của Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam, được diễn tập ở 1 hoặc 2 trường đại học; trong quý III/2026 sẽ ra mắt phiên bản 2 và hướng tới có phiên bản thứ 3 vào cuối năm 2026.

Với vai trò cố vấn mạng lưới ViSecurity, nhà sáng lập dự án Chống lừa đảo, ông Ngô Minh Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của thao trường an ninh mạng: Khi có được những kinh nghiệm, kiến thức thực chiến từ đào tạo, rèn luyện với thao trường an ninh mạng, nhân sự của các doanh nghiệp, tổ chức sẽ biết cần làm gì, khắc phục ra sao khi hệ thống của đơn vị mình gặp sự cố.

Thao trường an ninh mạng cũng đưa ra các vấn đề về kỹ năng điều tra số, ứng cứu sự cố để ngăn chặn các cuộc tấn công, tìm ra được lời giải cho các vấn đề khi xảy ra cuộc tấn công cụ thể. Đặc biệt, thao trường giúp cho người tham gia thực chiến hiểu về vũ khí thầm lặng, truy vết những người cung cấp công cụ tấn công. Giá trị thực sự của Thao trường an ninh mạng là việc các đơn vị hiểu thêm những vấn đề thực chiến để đào tạo con người sẵn sàng xử lý sự cố thật, giảm thời gian phản ứng lại khi sự cố xảy ra.

“Tôi cho rằng nếu mạng lưới củng cố những bài học, kịch bản mô phỏng thực tế thì thao trường mạng sẽ có đóng góp rất nhiều cho xã hội, cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đào tạo nhân lực của họ, để nhân sự có thể phản ứng nhanh, tăng tính sẵn sàng của đội ngũ khi phải đương đầu với các cuộc tấn công thật”, đại diện dự án Chống lừa đảo nêu quan điểm.