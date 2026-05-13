Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 845 về việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027 – 2031. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản nhà xuất bản thực hiện cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Mục tiêu đặt ra với cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì triển khai Chương trình cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027 - 2031 (gọi tắt là Chương trình) là phải tổ chức hiệu quả Chương trình này nhằm bảo đảm duy trì và phát triển các xuất bản phẩm thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tri thức của cán bộ cơ sở, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa và phục vụ yêu cầu thông tin đối ngoại khi cần thiết. Thời gian thực hiện Chương trình là 5 năm, từ năm 2027 đến hết năm 2031.

Quyết định 845 cũng nêu rõ nhiệm vụ: Xuất bản không quá 1.000 đầu xuất bản phẩm gồm các mảng đề tài: Lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại; bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng; dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng.

Cùng với đó, 100% xuất bản phẩm được chuyển đổi sang định dạng số và được phát hành trên môi trường điện tử (trang thông tin điện tử của nhà xuất bản, ứng dụng của các thiết bị di động) và kết nối, tích hợp dữ liệu lên Nền tảng sách, báo quốc gia “ebook.gov.vn/sachdientu.vn” (viết tắt là chuyển đổi sang định dạng số để phát hành điện tử).

Điều kiện với nhà xuất bản tham gia cung ứng xuất bản phẩm là phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, cơ sở vật chất và nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản và các quy định pháp luật khác có liên quan; phải bảo đảm điều kiện chuyển đổi sang định dạng số để phát hành điện tử.

Bên cạnh đó, danh mục đề tài xuất bản phẩm phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; bảo đảm bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và thuộc các mảng đề tài quy định. Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để cung ứng xuất bản phẩm phải tuân thủ các quy định của pháp luật ngân sách nhà nước; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Phương thức cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027 – 2031 cũng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước theo Chương trình này cho phép nhà xuất bản được tiếp tục khai thác xuất bản phẩm sau khi hoàn thành nghiệm thu, quyết toán theo quy định nhằm mục tiêu kinh doanh; đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Xuất bản và Luật Sở hữu trí tuệ.

Kinh phí thực hiện Chương trình là từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan, để thực hiện các nhiệm vụ: Thực hiện bản thảo (bản mẫu), biên tập nội dung theo quy trình xuất bản; in, phát hành xuất bản phẩm (đối với xuất bản phẩm in); thực hiện chuyển đổi sang định dạng số để phát hành điện tử.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì triển khai Chương trình, định hướng đề tài xuất bản phẩm theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng yếu khác của từng năm và từng giai đoạn, tổng hợp dự toán kinh phí của các cơ quan chủ quản nhà xuất bản gửi Bộ Tài chính, duyệt danh mục đề tài xuất bản phẩm, tổng hợp kết quả triển khai hằng năm của các cơ quan chủ quản.

Căn cứ đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, cân đối, dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan chủ quản nhà xuất bản chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức thực hiện Chương trình tại đơn vị mình, bảo đảm đúng quy định pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nội dung, định hướng chính trị, tư tưởng của xuất bản phẩm.

Luật Xuất bản đã quy định rõ chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản, trong đó có việc đặt hàng để có bản thảo và xuất bản tác phẩm, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác.