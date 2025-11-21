Thông tin từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA, sáng 21/11, tại thành phố Busan, Hàn Quốc, đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cuộc thi an ninh mạng ASEAN Cyber ​​Shield - ACS 2025.

Năm 2025 là năm thứ 3 cuộc thi ASEAN Cyber Shield được Cơ quan an toàn, an ninh mạng các quốc gia Đông Nam Á phối hợp tổ chức, có sự hỗ trợ của Cơ quan Internet và An ninh Hàn Quốc (KISA), nhằm mục đích phát hiện và nuôi dưỡng tài năng an ninh mạng trong khu vực. Bốn mươi đội đến từ 10 nước ASEAN dự thi ở 2 bảng, gồm 20 đội ở bảng General mở rộng dành cho nhiều nhóm thí sinh, còn bảng Student dành cho các sinh viên đại học.

Đội KMA.LightBlue gồm 4 sinh viên của Học viện Kỹ thuật Mật mã dự thi vòng chung kết cuộc thi an ninh mạng ASEAN Cyber Shield 2025.

Tương tự như 2 năm trước, cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2025 cũng gồm 2 vòng, trong đó vòng 1 các đội dự thi theo hình thức thử thách theo từng chủ đề - Jeopardy để chọn ra mỗi bảng 5 đội có điểm số cao nhất thi vòng chung kết.

Góp mặt tại cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2025 diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 21/11, đoàn Việt Nam có 4 đội, mỗi đội 4 thành viên, đó là: KMA.LightBlue của Học viện Kỹ thuật Mật mã; HCMACT.Akatsuki của Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM; Central Unique Mountain của trường Đại học CNTT và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội; Hanni Fanclub đến từ trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đây là 4 đội sinh viên dẫn đầu cuộc thi “Sinh viên An toàn thông tin ASEAN 2024”, được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA đề cử đại diện Việt Nam tham gia ASEAN Cyber Shield 2025.

Vượt qua 30 đội thi khác ở vòng 1, cả 4 đội sinh viên Việt Nam đều giành quyền dự thi chung kết ASEAN Cyber Shield 2025. Trong vòng chung kết năm nay, các đội thi đua tài ở 3 hình thức: Tấn công và phòng thủ, Jeopardy và Scenario. Vòng 1 các đội thi liên tục trong 9 giờ và thời gian thi liên tục ở vòng chung kết là 15 giờ.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng đoàn Việt Nam (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất bảng General cho đội sinh viên KMA.LightBlue đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Kết quả chung cuộc, đoàn sinh viên Việt Nam đã giành 3 giải thưởng. Cụ thể, ở bảng General, đội KMA.LightBlue của Học viện Kỹ thuật Mật mã đạt giải Nhất trị giá 20.000 USD (khoảng hơn 520 triệu đồng); đội HCMACT.Akatsuki của Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM đạt giải Ba, trị giá 5.000 USD (tương đương hơn 130 triệu đồng). Ở bảng Student, đội Hanni Fanclub đến từ trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM đạt giải Nhì, trị giá 10.000 USD (tương đương hơn 260 triệu đồng).

Thông tin với phóng viên VietNamNet, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của NCA, Trưởng đoàn Việt Nam dự ASEAN Cyber Shield 2025 cho biết: Cuộc thi an ninh mạng ASEAN cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của tất cả các quốc gia trong khu vực đối với vấn đề an ninh mạng. Đây là lĩnh vực không thể chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của từng quốc gia, mà cần được xây dựng trên nền tảng hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực phòng thủ cũng như hiểu biết về các nguy cơ tấn công mạng.

“Thông qua cuộc thi, sinh viên Việt Nam không chỉ có cơ hội giao lưu, thể hiện kỹ năng mà còn được kết nối với bạn bè trong khu vực. Họ chính là thế hệ chuyên gia an ninh mạng tiếp theo, những người sẽ cùng nhau xây dựng mạng lưới phòng vệ vững chắc cho khu vực và góp phần vào an ninh mạng toàn cầu”, ông Vũ Ngọc Sơn nói.

Các thành viên đội HCMACT.Akatsuki của Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM nhận giải Ba bảng General cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2025.

Chia sẻ ngay sau lễ trao giải ngày 21/11, Tiến sĩ Lại Minh Tuấn, phụ trách các đội sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã nhận xét: "Qua cuộc thi ASEAN Cyber Shield, sinh viên đã học được nhiều kỹ năng thực chiến hơn, đặc biệt là tư duy tấn công – phòng thủ, phân tích sự cố và làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao. Các em được tiếp cận mô hình bài thi, công nghệ và kịch bản tấn công sát chuẩn quốc tế, vượt xa phạm vi bài lab thông thường. So với sinh viên an ninh mạng của các nước trong khu vực, mặt bằng của sinh viên Việt Nam không hề thua kém, thậm chí nổi bật về tốc độ xử lý kỹ thuật và khả năng thích nghi, hoàn toàn có thể cạnh tranh làm chủ công nghệ trong thời gian ngắn".

Trong 2 lần dự thi ASEAN Cyber Shield vào các năm 2023 và 2024, sinh viên Việt Nam cũng đã thể hiện tốt kỹ năng chuyên môn. Cụ thể, ở ASEAN Cyber Shield 2023, 3 đội Việt Nam đã đạt giải cao tại 2 bảng thi: Ở bảng General, đội UIT.pawf3ct của Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM đạt giải Nhất và ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân đạt giải Nhì; đội SecGang đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội đạt giải Nhất ở bảng Student của cuộc thi. Ở ASEAN Cyber Shield 2024 được tổ chức ở Quảng Ninh (Việt Nam), đội sinh viên của trường Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP.HCM giành giải Nhất ở bảng General; đội sinh viên trường Học viện Kỹ thuật mật mã giành giải Nhì bảng Student.