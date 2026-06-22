Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo TASS, ông Peskov nói: "Những lời đe dọa của người đứng đầu Ukraine đồng nghĩa với can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và xâm phạm chủ quyền của quốc gia đó... Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng giới lãnh đạo Belarus và Belarus với tư cách là một quốc gia có khả năng đảm bảo chủ quyền của mình".

Ông Peskov phát biểu như trên sau khi Tổng thống Ukraine tuyên bố dành cho Belarus một tuần để dỡ bỏ các trạm tiếp sóng tín hiệu mà Kiev cho rằng được dùng để hỗ trợ cho các cuộc tấn công của Nga. Ông Zelensky đồng thời đe dọa Ukraine sẽ có hành động nếu Belarus không làm như vậy.

Ông Peskov cho hay Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko dự kiến ​​sẽ sớm có cuộc hội đàm, tận dụng cơ hội để thảo luận về những lời đe dọa của ông Zelensky đối với Minsk và các vấn đề khác. "Quả thực, như các bạn đã biết, ông Lukashenko đã nói về điều đó, họ dự định sẽ liên lạc với nhau trong thời gian tới. Đây sẽ là một cơ hội tốt để thảo luận về những vấn đề này và các vấn đề khác."

Về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức, ông Peskov nói điều đó không ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa Moscow và London. "Ông Starmer luôn ủng hộ việc duy trì quan hệ ở mức số 0 và đó là tình trạng hiện tại. Vì vậy, chúng ta không có gì để nhớ về ông ấy".

Đề cập tới tình hình Crưm, ông Peskov cho biết nhà chức trách Nga đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động của cuộc tấn công gần đây của Ukraine và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định. "Lãnh đạo Crưm liên tục thông báo cho công chúng thông qua một hệ thống được tổ chức tốt. Công tác phòng ngừa đang được tiến hành để giảm thiểu những hậu quả tiêu cực từ các hành động của chế độ Kiev", người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.