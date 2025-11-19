Tên lửa Nga. Ảnh: TASS

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo LRT của Lithuania, ông Boris Ruge nói, một số quốc gia thành viên của NATO đề xuất đánh chặn tên lửa tiếp cận biên giới của liên minh nhưng các nước vẫn chưa đi tới một lập trường chung về vấn đề này. Hiện nay, NATO tập trung vào việc bảo vệ không phận và lãnh thổ của các quốc gia thành viên, đồng thời hỗ trợ Ukraine về mặt quốc phòng.

Quan chức này lưu ý, dù NATO thận trọng trong việc can thiệp vào không phận Ukraine nhưng khối quân sự này vẫn tích cực cung cấp các hệ thống phòng không, chuyển giao tên lửa và các thiết bị phòng thủ khác cho Kiev, tăng cường năng lực của Kiev để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Ông Ruge cũng viện dẫn việc Đức chuyển giao thêm các hệ thống Patriot cho Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Phần Lan, nước thành viên NATO ngày 17/11 đã khởi động một cuộc tập trận cách biên giới Nga 100km.

Theo RT, cuộc tập trận pháo binh của Phần Lan diễn ra trong một tuần tại trường bắn Rovajarvi ở đông bắc nước này. Lực lượng phòng vệ Phần Lan cho hay, cuộc tập trận có sự tham gia của 3 lữ đoàn, lực lượng biên phòng và một khẩu đội pháo phản lực đa nòng của Ba Lan. Tổng cộng 2.200 quân nhân và 500 phương tiện đang tham gia cuộc tập trận.

Chỉ huy cuộc tập trận là Trung tá Kimmo Ruotsalainen cho biết: "Đây là cuộc tập trận bắn pháo và súng cối quan trọng nhất... nơi chúng tôi sẽ hoàn thiện kỹ năng của các đơn vị hỏa lực".

Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới trên bộ khoảng 1.340km với Nga, gia nhập NATO vào tháng 4/2023. Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022, Phần Lan đã áp đặt một số lệnh trừng phạt với Moscow và đóng cửa biên giới với Nga.