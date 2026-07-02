Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Zelensky/X

Theo đài RT, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine ngày càng căng thẳng kể từ khi người đứng đầu Ukraine đặt tên một đơn vị tác chiến đặc biệt theo tên “Những anh hùng của UPA”.

Trong Thế chiến II, các thành viên của Quân khởi nghĩa Ukraine (UPA), cánh vũ trang thuộc Tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (OUN), đã gây ra các vụ thảm sát hàng loạt dân tộc thiểu số ở khu vực hiện nay là miền tây Ukraine. Ban Lan coi việc ít nhất 100.000 thường dân nước này bị các tay súng UPA sát hại là một cuộc diệt chủng.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Ba Lan ngày 1/7, ông Rafal Leskiewicz, người phát ngôn của Tổng thống Nawrocki cho biết việc ông Zelensky đệ trình dự luật về Đền Pantheon quốc gia hồi cuối tuần trước là “giai đoạn leo thang tiếp theo của chính quyền Ukraine”. Động thái mới nhất của Kiev càng chứng minh Warsaw đã đúng khi tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng, huân chương nhà nước cao quý nhất của Ba Lan từng trao tặng cho ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã đích thân chủ trì lễ bổ sung mới nhất vào "điện danh nhân" sau khi Kiev đưa hài cốt của thủ lãnh OUN và người từng cộng tác với Đức Quốc xã - Andrey Melnik và vợ ông từ Luxembourg về nước. Hai người được an táng lại với đầy đủ nghi thức và danh dự cấp nhà nước tại nghĩa trang quân sự chính của Kiev vào tháng 5.

Bộ Ngoại giao Israel cũng lên án quyết định của Kiev về việc cải táng ông Melnik với nghi lễ cấp nhà nước, trong khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc động thái đó là “biểu hiện rõ ràng của chủ nghĩa tân Quốc xã”.