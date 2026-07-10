Theo Sputnik, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/7 đã đưa ra nhận xét về kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đối với Ukraine.

"Tuyên bố chung của hội nghị không đề cập đến việc kết nạp Ukraine vào NATO. Ngoài ra, các kỳ vọng của Kiev về việc nhận được hỗ trợ quân sự và tài chính lâu dài cũng không được đáp ứng. Đây là kết quả thất vọng đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky trên nhiều phương diện", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trong bình luận của mình, quan chức ngoại giao Nga cũng chỉ trích việc Tổng thống Zelensky coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là một "bảo đảm an ninh" cho bản thân và chính quyền Kiev.

"Ông Zelensky đang muốn 'tống tiền' NATO thông qua những phát biểu kiểu như: nếu không có vũ khí hạt nhân thì bạn sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Rất may là không một đại biểu nào tham dự hội nghị NATO chú ý đến những lời than phiền như vậy", bà Zakharova nói.

Đề cập đến việc Ukraine liên tục tập kích hạ tầng dân sự Nga, bà Zakharova cáo buộc các đợt tấn công của Kiev đã khiến 38 thường dân Nga thiệt mạng trong tuần qua, bên cạnh đó là 270 người bị thương. "Hành vi của Kiev là để chứng minh với phương Tây rằng số vũ khí viện trợ đang được sử dụng hiệu quả, qua đó thúc đẩy việc tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine", quan chức Nga lập luận.

Nga phá âm mưu tấn công bằng UAV ở Rostov

Theo RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 10/7 đã thông báo về việc thu giữ 13 máy bay không người lái (UAV) được cho là do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) bí mật đưa vào Nga để chuẩn bị cho một vụ tấn công ở Rostov.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngăn chặn kế hoạch tấn công bằng UAV của Ukraine. Video: RT

"Mục tiêu bị nhắm tới là một sân bay quân sự tại tỉnh Rostov. Các UAV được thiết kế để mang một thiết bị nổ tự chế có sức công phá tương đương 1kg thuốc nổ TNT. Chúng cũng được trang bị công nghệ ngắm bắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vượt qua các hệ thống tác chiến điện tử", báo cáo của FSB cho biết.

Theo FSB, cá nhân được tình báo Ukraine chiêu mộ để thực hiện vụ tấn công đã chủ động trình báo với cơ quan điều tra. Nhờ đó, cơ quan chức năng địa phương đã lên kế hoạch đánh lừa HUR chuyển số UAV vào Nga, đồng thời nhận số tiền đặt cọc tương đương 20% phần thưởng được hứa trả cho vụ tấn công.