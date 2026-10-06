Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/10 đã lên tiếng về việc Quốc hội Lithuania bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp để dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

"Việc NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga không thể được nhìn nhận theo cách nào khác ngoài một bước đi làm leo thang căng thẳng. Việc triển khai vũ khí hạt nhân tại một quốc gia láng giềng của chúng tôi cũng không thể được nhìn nhận theo cách nào khác. Không một diễn biến nào trong hai kịch bản này sẽ góp phần vào sự ổn định ở châu Âu. Đối với Nga, tất nhiên chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh của chính mình", ông Peskov cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TAss

Tuyên bố của quan chức Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Lithuania vừa tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai nhằm dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân. Kết quả bỏ phiếu trong ngày 6/10 cho thấy có 106 nghị sĩ ủng hộ việc sửa hiến pháp, 18 người phản đối và 6 người bỏ phiếu trắng. Để chính thức xóa bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân, Quốc hội Lithuania sẽ phải tiếp tục bỏ phiếu vào ngày 12/1/2027.

Cùng ngày 6/10, Thủ tướng Lithuania Mindaugas Sinkevicius khẳng định Vilnius sẵn sàng trả chi phí để thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này nếu Washington đồng ý. Kể từ năm 2019, Mỹ đã duy trì một tiểu đoàn thiết giáp gồm gần 1.000 binh sĩ tại Lithuania.

Cách đây một tuần, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích đề xuất sửa đổi hiến pháp của Lithuania, gọi đây là hành động vô trách nhiệm. "NATO đang theo đuổi những chính sách mang tính khiêu khích và biến Lithuania thành một địa điểm có thể được sử dụng làm bàn đạp cho các hoạt động nhằm vào Nga", bà Zakharova nói.