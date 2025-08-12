Alexander Isak phải tập một mình sau khi bị HLV Eddie Howe loại khỏi đội hình với tương lai bất ổn.

Nhà báo uy tín David Ornstein cho hay, tiền đạo 25 tuổi tự đóng sập cánh cửa sự nghiệp tại sân St James' Park, không muốn tái hòa nhập cùng các đồng đội ở Newcastle.

Isak không muốn tiếp tục thi đấu cho Newcastle - Ảnh: SunSport

Isak cương quyết không thay đổi ý định ngay cả khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, trường hợp anh vẫn là người của "chích chòe".

Giới thạo tin cho hay, gần như chắc chắn Isak sẽ ngồi ngoài vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh, Newcastle chạm trán Aston Villa.

Cầu thủ nổi loạn, phía lãnh đạo CLB cũng tuyên bố, Isak không được phép ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè này, dù họ vẫn tích cực tìm kiếm người thay thế tiềm năng.

Newcastle đang liên hệ Randal Kolo Muani (PSG), Yoane Wissa (Brentford), Nicolas Jackson (Chelsea) và Samu Aghehowa (Porto).

The Athletic thông tin thêm, đội bóng vùng Đông Bắc cũng theo dõi Rasmus Hojlund của MU - người được AC Milan, Borussia Dortmund và RB Leipzig nhắm tới.

Từ đầu hè, Newcastle để vuột một loạt mục tiêu quan trọng trên hàng công như Benjamin Sesko, Hugo Ekitike, Liam Delap hay Joao Pedro.

Về phần Liverpool, dù rất muốn có Isak nhưng họ vẫn chưa gửi đề nghị mới sau khi mức phí ban đầu trị giá 110 triệu bảng bị Newcastle từ chối.