Hai ông Vua ở các giải đấu quốc nội (Ligue 1 và Bundesliga) sẽ so tài nhau ở sân chơi châu lục, ai sẽ lấy vé chung kết Champions League, sau 2 cuộc quyết đấu gay cấn?

Cả PSG và Bayern Munich đều có tâm lý tốt sau các chiến thắng ‘hâm nóng’ vào cuối tuần qua, trong đó đoàn quân của Luis Enrique đè bẹp Angers 3-0, còn Harry Kane và đồng đội ngược dòng mãn nhãn 4-3 Main 05.

PSG vs Bayern hứa hẹn cuộc đấu đầy căng thẳng và hấp dẫn. Ảnh: Foot Mercato

Nhưng như chính thuyền trưởng Luis Enrique thừa nhận, Bayern Munich có phong độ ổn định hơn PSG. Thêm nữa, thầy trò Kompany đã sớm vô địch Bundesliga, nên có thể tập trung tối đa cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp tai voi mùa này, điều họ chưa làm được kể từ chiến dịch 2019/20.

Với PSG, việc bảo vệ chức vô địch Ligue 1 năm nay khó khăn hơn dự kiến, cùng một vài lần chững lại trong giai đoạn cuối mùa giải khiến đội bóng của Enrique không còn bất khả chiến bại như chiến dịch 2024/25.

Nhưng đội bóng nhà giàu nước Pháp thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch châu Âu trong những trận đấu gần đây, với 4 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea và Liverpool – ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2, đưa họ vào bán kết giải đấu năm thứ 3 liên tiếp.

Chưa đội bóng Pháp nào từng đạt thành tích trên, trước khi Luis Enrique đến PSG. Giờ đây, họ hướng đến một cột mốc lịch sử khác của bóng đá nước này: trở thành đội đầu tiên giành được 100 trận thắng ở Cúp C1. Thật trùng hợp, chiến thắng đầu tiên của PSG tại giải đấu, theo thể thức hiện tại, là trận đấu với Bayern Munich tại vòng bảng mùa giải 1994/95.

Bayern từng thắng 2-1 PSG ở vòng bảng hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: FEP

Liệu PSG có làm được điều đó trước Bayern Munich vô cùng lợi hại và đang có phong độ rất cao của Vincent Kompany? Cũng cần nói thêm, tại vòng bảng, Hùm xám thắng 2-1 PSG ngay tại Parc des Princes. Họ cũng thắng cả 7 trận gần nhất tại Cúp C1 mùa này.

Harry Kane đến Bayern để giành các danh hiệu, và đã ‘phá dớp’ ở các giải quốc nội, hiện khao khát cùng đội chinh phục Champions League. Nhưng các con số thống kê đang chống lại ‘Hùm xám’ ở sân chơi này trong những chiến dịch gần đây.

Kể từ sau danh hiệu đạt được vào 2020, Bayern Munich đều bị loại đau đớn ở các vòng đấu loại trực tiếp, trong đó có đến 4 lần tại vòng tứ kết (2021, 2023, 2025) và 1 lần tại bán kết (2024).

Lực lượng:

PSG: - Desire Doue và Nuno Mendes sau chấn thương ở Anfield, đã có tên trong đội hình PSG 3-0 Angers, sẵn sàng ra sân đấu Bayern.

- Fabian Ruiz đã tái xuất sau 2 tháng vắng, Vitinha nhiều khả năng cũng trở lại.

Bayern: - Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là thuyền trưởng Kompany (bị cấm chỉ đạo) do nhận đủ 3 thẻ vàng.

- Kimmich và Upamecano dự kiến trở lại thi đấu sau

Đội hình dự kiến 2 đội:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Harry Kane

Dự đoán: Hòa 2-2