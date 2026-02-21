Báo chí Anh loan tin, MU sẽ thực hiện cải tổ lớn đội hình vào hè này, bất chấp đã chi mạnh tay ở chuyển nhượng hè 2025.

Theo tiết lộ từ nhà báo Ben Jacobs với The United Stand, ‘Quỷ đỏ’ lên danh sách mang về ít nhất 4 tân binh trong ít tháng tới, gồm 2 tiền vệ, 1 tiền đạo cánh trái và 1 hậu vệ trái.

Adam Wharton, Elliot Anderson và Carlos Baleba nằm trong 5 mục tiêu chuyển nhượng MU cho cuộc cách mạng ở hàng tiền vệ. Ảnh: 365 Scores

Trong kế hoạch mua sắm hè 2026, ký 1 tiền vệ trung tâm là ưu tiên hàng đầu của MU, do Casemiro chia tay vào cuối mùa, trong khi Ugarte gây thất vọng.

Vị này còn lưu ý, tùy thuộc tình hình tài chính, MU cũng có thể tăng cường vị trí tiền đạo cắm, hậu vệ phải và thủ môn.

Thông tin cho hay thêm, đội ngũ tuyển dụng MU đã loại đến 7 cầu thủ (tiền vệ) khỏi danh sách mục tiêu rút gọn ban đầu, từ 12 cái tên xuống còn 5.

Cụ thể gồm “Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton, và có thể là Angelo Stiller cùng Sandro Tonali”.

Theo Teamtalk, trong 5 cầu thủ trên thì MU ‘kết’ hơn cả Anderson (Nottingham Forest) và Baleba (Brighton) cho cuộc cách mạng hóa hàng tiền vệ của họ.

Anderson gây ấn tượng mạnh với đội ngũ tuyển dụng ‘Quỷ đỏ’ vì những màn trình diễn xuất sắc cho Nottingham, trong khi Baleba vẫn được yêu mến, bất chấp phong độ mùa này có giảm sút.

Tuy nhiên, chi phí để ký bộ đôi này là rất tốn kém, khi các CLB chủ quản của họ đều định giá 100 triệu bảng/người.

Chưa kể, MU sẽ còn vấp phải sự cạnh tranh của các đối thủ mạnh khác ở Ngoại hạng Anh và châu Âu.