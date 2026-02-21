Không có chiến thắng ‘điên rồ’ (4-2) trước Real Madrid tại Estadio da Luz (Lisbon) như cuối tháng 1, Benfica đã để thua 0-1 (lượt đi) khi 2 đội sớm gặp lại nhau ở vòng play-off Cúp C1.

Chiếc vé đi tiếp vào vòng 16 đội, sẽ chính thức được xác định ở cuộc tái đấu giữa họ vào đêm thứ Tư tuần sau (3h ngày 26/2).

Mourinho được cho cố ý ăn thẻ đỏ để 'né' chỉ đạo Benfica tại Bernabeu. Ảnh: B/R Football

Đúng ra, đó sẽ đánh dấu lần trở lại Bernabeu đầu tiên của ‘người đặc biệt’ Jose Mourinho, kể từ khi ông chia tay Real Madrid vào hè 2013, sau 3 năm nắm đội.

Thế nhưng, với việc lãnh chiếc thẻ đỏ (2 thẻ vàng), ở trận lượt đi Benfica 0-1 Real Madrid, vì tranh cãi với trọng tài, Mourinho bị truất quyền chỉ đạo (đội khách) ở Bernabeu. Ông cũng sẽ không được vào phòng thay đồ của Benfica. Thay vào đó, chỉ có thể ngồi theo dõi trận đấu trên khán đài.

Lật lại hồ sơ huấn luyện của Mourinho, dân tình đang nghi ngờ ông cố tinh lãnh thẻ đỏ để ‘né’ chỉ đạo Benfica đấu Real Madrid ở Bernabeu – nơi được dự báo sẽ có bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Cụ thể, lúc còn làm HLV trưởng AS Roma, Mourinho đã bỏ lỡ hơn nửa số trận ở San Siro (sân nhà của Inter Milan) vì lý do tương tự – với 2 trận gặp đội bóng cũ áo xanh- đen và 2 trận gặp Milan.

Đáng kể, đó là những lần vắng mặt liên tiếp và Roma đạt kết quả tốt hơn khi không có ông trên băng ghế chỉ đạo so với khi ông hiện diện nơi đường biên.

Thời điểm ấy khi bị đặt dấu hỏi, liệu đó có phải là một sự ‘cố ý’ ăn thẻ đỏ của Mourinho, ông đã gạt phắt đi, cho rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, lớn tiếng tuyên bố ai nghĩ như vậy đúng là “kẻ ngốc”.