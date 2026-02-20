I Paper tiết lộ tin sốt dẻo, Carrick hiện là “ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng chính thức của MU”. The Peoples Person cũng báo tin vui tương tự cho các fan ‘Quỷ đỏ’: Carrick đang nắm lợi thế lớn nhất để ngồi vào ‘ghế nóng’ ở Old Trafford.

Carrick đang rất 'mát tay' với MU. Ảnh: MUFCEDIT

Các nguồn trên cung cấp thêm, trong quá trình xem xét kỹ lưỡng tìm HLV trưởng mới, lãnh đạo MU đã đưa Carrick vào danh sách ứng viên chính thức cho vị trí này.

Cũng cần nói thêm, ban đầu các sếp bự CLB xác định để cựu tiền vệ tạm quyền đến hết mùa, trước khi mời về một chiến lược gia hàng đầu, giàu thành tích để dẫn dắt MU vô địch Ngoại hạng Anh cũng như Champions League.

Tuy nhiên, tình thế chủ quan và khách quan khiến lãnh đạo MU phải thay đổi, dẫn đến Carrick không cần đua tranh thì lúc này gần như không có đối thủ.

Đầu tiên, các ứng viên nổi bật trong danh sách rút gọn lần lượt ‘rơi rụng’, được Teamtalk liệt kê: Ancelotti sắp gia hạn thêm thời gian với tuyển Brazil, Luis Enrique cũng có động thái tương tự ở PSG, hay Thomas Tuchel đã cam kết với tuyển Anh đến hè 2028. Còn De Zerbi vừa rời Marseille thì bị đặt dấu hỏi về tính cách liệu có phù hợp với MU, trong khi Oliver Glasner, với chỉ 1 chiến thắng trong 15 trận gần đây cùng Crystal Palace, bị hoài nghi về khả năng…

Dàn sao 'Quỷ đỏ' chơi đầy hưng phấn kể từ khi Carrick đến thay Amorim vào tháng 1. Ảnh: X MUFC Win

Từ chỗ tưởng có nhiều lựa chọn, danh sách ứng viên rút gọn cho vai trò HLV trưởng của MU bị thu hẹp đáng kể. Và các sếp bự CLB nhìn vào thực tế: Carrick đang làm rất tốt, lại được các cầu thủ yêu mến, ủng hộ cao.

Tính cả giai đoạn ngắn tạm quyền hồi 2021 (2 thắng, 1 hòa), Carrick có chuỗi thành tích bất bại cùng MU với 6 thắng, 2 hòa (đạt tỷ lệ thắng 75%).

Chưa kể, khi đồng ý nhận nắm đội tạm quyền đến hết mùa, bản thân Cartick cũng yêu cầu MU dùng kết quả của ông đạt được với đội để đánh giá như một ứng viên chính thức cho công việc lâu dài tại Old Trafford.

Với tình yêu, chất DNA MU trong huyết quản, Carrick tin có thể góp sức đưa đội gặt kết quả tốt hơn và xây dựng một đội bóng chiến thắng trở lại.

"Tôi rất yêu thích công việc này và vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày tôi đều háo hức lái xe đến để làm việc. Tôi không tự quyết định được mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng chừng nào còn gắn bó với MU, tôi sẽ luôn cống hiến hết mình. Tôi ở đây để xây dựng một đội bóng mạnh, gặt hái thành công".

Với 4 chiến thắng và 1 hòa từ lúc Carrick thay Amorim, hiện mục tiêu lấy vé dự Cúp C1 của MU là khả thi – đang xếp thứ 4 Ngoại hạng Anh sau 26 vòng đấu.