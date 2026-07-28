Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin chính phủ hôm 27/7 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8. Quyết định tăng quân số có liên quan tới việc thành lập các đơn vị xây dựng quân sự trong lực lượng vũ trang Nga. Như vậy, tổng quân số của quân đội Nga được tăng thêm 27.000 người, trong đó có 25.000 quân nhân.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng quy định số lượng nhân sự tối đa của cơ quan trung ương Bộ Quốc phòng Nga là 13.400 người, không bao gồm lực lượng bảo vệ và các nhân viên phục vụ, hỗ trợ khác. Trong số này, 4.930 người là công chức dân sự.

Đây là sắc lệnh thứ 3 trong vòng 6 tháng qua nhằm tăng quy mô quân đội Nga, sau các quyết định tương tự được ban hành vào tháng 3 và tháng 6/2026. Vào ngày 12/6, ông Putin đã ký quyết định tăng quân số của lực lượng vũ trang Nga lên 2.399.130 người, bao gồm 1.510.000 quân nhân.

Liên quan tới tình hình của Nga, Tổng thống Putin hôm 27/7 cho biết nước này đang trải qua một thời kỳ khó khăn trong lịch sử: "Giai đoạn lịch sử này không dễ dàng. Không chỉ các nghị sĩ Duma quốc gia (Hạ viện Nga), thành viên chính phủ, quan chức nhà nước và lãnh đạo các địa phương nhận thức rõ điều này, mà mọi công dân Nga cũng đều hiểu như vậy”.

"Những năm gần đây đã trở thành một giai đoạn mang tính quyết định trong lịch sử tổ quốc khi vận mệnh của dân tộc đang bị đe dọa. Đó không phải là phóng đại mà là sự thật", ông Putin nói thêm.