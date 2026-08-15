Theo TASS, Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov ngày 15/8 đã bình luận về việc Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể để tới Kiev.

“Cho đến nay, có nhiều đồn đoán rằng họ sẽ đến Nga và Ukraine. Theo như tôi biết, hai nhân vật này chưa từng đến Kiev kể từ khi Tổng thống Donald Trump giao cho họ nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột”, ông Azarov cho biết.

Cựu Thủ tướng Ukraine cho rằng việc chuyến thăm chưa được thực hiện có thể xuất phát từ việc hai đặc phái viên chưa có những đề xuất mới để thảo luận trong cuộc gặp với giới chức Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thông báo về khả năng các đặc phái viên Mỹ tới Ukraine. Ban đầu là sau lễ Phục sinh, sau đó là "trong những tuần tới" và tiếp đến là vào mùa hè. Hồi tháng 7, ông Zelensky nêu ngày Quốc khánh Ukraine, 24/8, là một thời điểm có thể diễn ra chuyến thăm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông báo mới về vấn đề này.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov ngày 13/8 nói rằng việc các đặc phái viên Mỹ tới Moscow trong thời gian tới vẫn chưa rõ ràng.

"Thỉnh thoảng lại xuất hiện những đồn đoán công khai về chủ đề này. Chúng tôi chắc chắn có thể nhanh chóng thu xếp tiếp đón các đặc phái viên Mỹ khi kế hoạch thực tế của họ trở nên rõ ràng hơn", ông Ryabkov cho hay.

Theo TASS, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã thực hiện 7 chuyến đi tới Nga và nhiều lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón. Chuyến thăm Nga gần đây nhất của ông Witkoff diễn ra vào tháng 1 năm nay.