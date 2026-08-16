Theo Kyiv Independent, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/8 đã xác nhận việc Điện Kremlin liên hệ với giới chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ quan ngại về kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau khi các tài liệu của Quốc hội Mỹ tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch tái xuất khẩu một gói vũ khí lớn do Mỹ sản xuất cho Kiev. Gói này bao gồm 70 tên lửa tầm xa ATACMS, 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270, hơn 2.000 quả đạn chùm và 47.000 đạn pháo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Kế hoạch chuyển giao những loại vũ khí này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương của Moscow với Washington và Ankara. Việc vừa sử dụng những lời lẽ thúc đẩy hòa bình, nhưng đồng thời lại cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm xói mòn lòng tin lẫn nhau, đặc biệt trong bối cảnh các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần khẳng định nước này không cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev", bà Zakharova cho biết.

Quan chức ngoại giao Nga cảnh báo số vũ khí này sẽ gây "thiệt hại trên nhiều phương diện", đồng thời yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng để làm rõ vấn đề. "Vẫn chưa quá muộn để xem xét lại tình hình một cách tỉnh táo", bà Zakharova nói.

Nga kiểm soát thêm làng ở Zaporizhzhia

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Rybalskyoe ở vùng Zaporizhzhia.

"Việc đẩy lùi đối thủ ra khỏi Rybalskoye sẽ cho phép Nhóm tác chiến miền Đông mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây bắc Novoye Pole và tiếp tục tiến công. Trong quá trình giao tranh ở Rybalskoye, chúng ta cũng khiến Ukraine tổn thất 7 xe bọc thép, 10 phương tiện cơ giới và hàng chục hệ thống không người lái", phía Nga thông tin.

Cũng theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã kiểm soát được tổng cộng 19 khu định cư ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia trong mùa hè năm nay.