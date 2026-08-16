Lửa cháy và khói đen bao phủ bầu trời Mocsow, Nga sau vụ tấn công của Ukraine. Ảnh: NDTV/X

Theo kênh NDTV, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine nhằm vào tỉnh Moscow, Nga diễn ra vào đêm 15/8, rạng sáng 16/8. Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov mô tả đây là một trong những cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất nhằm vào khu vực này trong thời gian gần đây.

Cơ sở Wildberries tại Koledino, cách thủ đô Moscow khoảng 45km về phía nam, là một trong những địa điểm bị ảnh hưởng. Video tại hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ kho hàng, trong khi lửa cháy dữ dội tại nhiều khu vực của khu phức hợp.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, Wildberries xác nhận một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở hậu cần của công ty sau cuộc tấn công. Doanh nghiệp cho biết toàn bộ nhân viên đã được sơ tán trước đó theo đúng quy trình an toàn.

Nhà kho của tập đoàn bán lẻ trực tuyến hàng đầu nước Nga cháy lớn. Video: X

Wildberries cho biết thêm rằng hoạt động hậu cần đã được chuyển hướng sang các cơ sở khác, trong khi việc tiếp nhận hàng hóa và giao đơn hàng vẫn được thực hiện thông qua những địa điểm này.

Wildberries, thường được ví như “Amazon của Nga”, ngày càng trở thành một trong những mục tiêu trong chiến dịch tập kích bằng UAV của Ukraine. Giới chức Ukraine cáo buộc các cơ sở của Wildberries được sử dụng để vận chuyển những thiết bị liên quan đến quân sự, trong đó có linh kiện UAV và nhiều loại trang thiết bị khác. Nga đã bác bỏ những cáo buộc này.