Trong cuộc họp báo tổ chức hôm 24/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng bất kỳ ý định nào nhằm cung cấp năng lực hạt nhân cho Ukraine sẽ đều phải đối mặt với “phản ứng kiên quyết” từ Moscow.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Hãng tin RT dẫn lời bà Zakharova nói: “Chúng tôi nhiều lần khẳng định bất kỳ nỗ lực nhằm xem xét lại quy chế phi hạt nhân của Ukraine, chứ đừng nói đến tạo điều kiện cho Kiev sở hữu vũ khí hạt nhân, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi một lần nữa cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân và những hậu quả thảm khốc tiềm tàng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga sau đó nhắc đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich 2022 rằng Kiev khi đó sẵn sàng xem xét lại tình trạng phi hạt nhân.

Trước đó, trong một báo cáo công bố cùng ngày, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Anh và Pháp đang tính cung cấp các thành phần hoặc một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh cho Ukraine. Cụ thể, theo thông tin do SVR công bố, Anh và Pháp, hai quốc gia thành viên của khối NATO “đang tính chuyển giao bí mật các linh kiện, thiết bị và công nghệ hạt nhân có nguồn gốc sản xuất từ châu Âu cho Ukraine hoặc gửi cho Kiev một đầu đạn hạt nhân TN 75”.