Theo hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 20/5 cho biết Moscow sẽ có biện pháp "đáp trả tương xứng" nếu bất kỳ quốc gia nào tiến hành thử nghiệm hạt nhân.

"Tình hình thế giới hiện tại đòi hỏi cơ sở hạ tầng quốc gia của chúng tôi phải sẵn sàng nếu Mỹ thực hiện các bước đi hướng tới việc thử hạt nhân toàn diện. Không chỉ Mỹ, nếu bất kỳ quốc gia nào tiến hành thử nghiệm hạt nhân, Nga cũng sẽ có phương án đáp trả tương xứng", ông Ryabkov cảnh báo.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga có phát biểu trên trong bối cảnh Moscow vừa khởi động cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn với Belarus. Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là hoạt động có sự tham gia của 64.000 binh lính, được tổ chức để đối phó với "các nguy cơ tiềm tàng".

Theo Đại tá Levon Arzanov, cuộc tập trận ngày 18/5 ở Belarus diễn ra khi Moscow đang phải chịu sức ép chưa từng có từ phương Tây và hoạt động mang tính răn đe là phản ứng thích hợp.

"Nhiều chính trị gia phương Tây đã liên tục công khai tuyên bố muốn 'đánh bại Nga' và Moscow không thể bỏ qua những tín hiệu như vậy. Dĩ nhiên, chúng tôi phải phản ứng và phải phản ứng một cách phù hợp. Tôi nghĩ việc tiến hành các cuộc diễn tập hạt nhân chính là câu trả lời thỏa đáng", ông Arzanov cho biết.

Cũng theo Đại tá quân đội Nga, "bộ ba hạt nhân" chiến lược của Moscow hiện ở trạng thái "tối ưu", với phần lớn hệ thống đã được thay thế hoặc nâng cấp. Nhiều tàu ngầm và hệ thống tên lửa mới cũng được đưa vào biên chế.