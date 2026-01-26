Theo báo Izvestia, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 25/1 đã đưa ra bình luận về việc gia hạn hiệp ước New START giữa Nga - Mỹ và khả năng mở rộng "câu lạc bộ hạt nhân".

Ông Medvedev nhấn mạnh, hiện Moscow vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ đối với đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc gia hạn hiệp ước New START thêm 1 năm. Tuy vậy, Washington vẫn còn thời gian đến ngày 5/2 để đưa ra quyết định cuối cùng.

"Hiệp ước New START từng đóng vai trò tích cực trong việc duy trì ổn định chiến lược và giảm động cơ chạy đua vũ khí hạt nhân. Tôi cho rằng Tổng thống Mỹ Trump đang không hài lòng với các nhà đàm phán, thay vì bản thân hiệp ước. Hiện chúng ta vẫn phải chờ để xem phía Mỹ có phản ứng thực chất nào với đề nghị của Nga hay không", ông Medvedev cho biết.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Về khả năng mở rộng một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đa phương, ông Medvedev nói "hiện chưa có bên thứ 3 muốn thảo luận một cơ chế mới với Moscow và Washington".

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng dự báo "câu lạc bộ hạt nhân" có thể được mở rộng trong tương lai khi tình hình thế giới ngày càng trở nên bất ổn. "Câu lạc bộ hạt nhân" là thuật ngữ được sử dụng chính thức trong địa chính trị để nói về nhóm các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Chúng ta không thể loại trừ khả năng một số quốc gia sẽ coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn tối ưu nhất trong bối cảnh hiện tại. Tôi tin 'câu lạc bộ hạt nhân' sẽ tiếp tục mở rộng, bất chấp mọi sự phản đối. Mặt khác, điều này sẽ khiến các quốc gia phải suy nghĩ về hậu quả khi muốn khơi mào một cuộc xung đột nhất định", ông Medvedev nói.

Cũng theo ông Medvedev, Nga có thể đã "không còn tồn tại" nếu không sở hữu vũ khí hạt nhân.