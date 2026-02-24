Hãng thông tấn RT dẫn tuyên bố của SVR cho hay các quan chức của Anh và Pháp, hai quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang xem xét việc “chuyển giao bí mật các linh kiện, thiết bị và công nghệ có nguồn gốc sản xuất từ châu Âu cho Ukraine và đặt nền móng cho một chiến dịch thông tin nhằm thổi phồng về năng lực hạt nhân do Kiev tự phát triển”.

Ảnh minh họa về một vụ thử bom hạt nhân năm 1961. Nguồn: RT

Thông cáo của SVR viết thêm: “Một lựa chọn khác đang được xem xét là cung cấp cho Ukraine một đầu đạn hạt nhân TN 75 của Pháp, chuyên lắp cho các tên lửa đạn đạo được phóng đi từ tàu ngầm. Ukraine cũng có thể sẽ được ‘khuyến khích’ việc tạo ra bom bẩn, một thiết bị nổ tự chế chứa đầy vật liệu phóng xạ được thiết kế nhằm gây ô nhiễm cho một khu vực”.

SVR nhấn mạnh, chính quyền Kiev có thể sẽ kỳ vọng vào những điều khoản có lợi thế hơn để chấm dứt tình trạng chiến sự nếu nước này sở hữu bom hạt nhân hoặc ít nhất là bom bẩn. Cơ quan tình báo Nga cũng tiết lộ Đức đã từ chối tham gia vào hoạt động nguy hiểm trên.

Được biết, loại đầu đạn TN 75 nhắc đến trong thông cáo của SVR được phát triển bởi Pháp trong thập niên 1980 và được mô tả là “phiên bản thu nhỏ, chắc chắn và kín đáo hơn mẫu TN 71 lạc hậu”.

Theo nội dung tài liệu “French and British Nuclear Forces, 1999”, đầu đạn TN 75 trước thời điểm tháng 7/1991 từng được thử nghiệm nhiều lần. Trong lần thử hạt nhân vào đầu tháng 10/1995 tại rạn san hô Fangataufa ở Thái Bình Dương, các nhóm nghiên cứu của Pháp ghi nhận đầu đạn TN 75 đã tạo ra vụ nổ có sức công phá lên tới 110 Kiloton. Hiện cả Anh và Pháp chưa bình luận về cáo buộc trên của SVR.