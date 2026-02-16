Trả lời phỏng vấn kênh Polsat News hôm 15/2, Tổng thống Nawrocki tiết lộ ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc Ba Lan tham gia vào dự án hạt nhân và nước này “nên phát triển chiến lược an ninh dựa vào tiềm năng hạt nhân”.

Một quả bom nhiệt hạch B61-12. Ảnh: AirForce Times/Không quân Mỹ

Báo Politico và hãng thông tấn RT dẫn lời ông Nawrocki nói: “Con đường này, với sự tôn trọng tất cả các quy định quốc tế, là con đường chúng ta nên đi… Chúng ta là quốc gia nằm ngay sát biên giới của một cuộc xung đột vũ trang”.

Khi được hỏi liệu Nga sẽ phản ứng thế nào với chương trình vũ khí hạt nhân của Ba Lan, ông Nawrocki nhận định Moscow “có thể phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ điều gì”.

Theo Politico, phát biểu trên của Tổng thống Ba Lan là động thái mới nhất trong loạt tuyên bố gần đây của một số nhà lãnh đạo châu Âu xoay quanh việc tự phát triển vũ khí hạt nhân.

Khi dự Hội nghị An ninh Munich ở Đức cuối tuần trước, Thủ tướng Latvia Evika Silina nhấn mạnh sự răn đe hạt nhân “có thể cho chúng ta nhiều cơ hội mới”. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cho biết ông đang có các cuộc đối thoại đầu tiên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về “sự răn đe hạt nhân ở châu Âu”.